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Блогер Лапшин может требовать, чтобы его передали другой стране

24.02.2017 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Адвокат российско-израильского блогера Александра Лапшина Эдуард Чернин рассказал радио Sputnik Азербайджан о том, что вопрос возможной выдачи блогера другой стране еще может обсуждаться, но о нем можно говорить только после осуждения.

Если блогер будет признан виновным и будет осужден в Азербайджане, как гражданин другого государства, в соответствии с конвенцией он имеет право требовать, чтобы его передали, заявил адвокат. 

Блогер Лапшин может требовать, чтобы его передали другой стране
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Может, его завтра отпустят? Куда его выдавать и качестве кого? Сейчас рано что-либо говорить об этом, потому что идет следствие. Это интересная тема, я понимаю. Но речь идет о судьбе человека и сейчас говорить о том, куда мы его отдадим, пока рановато. Уже пошли разговоры о том, что президент Ильхам Алиев его завтра помилует, хотя Лапшин еще не осужден. Я читал об этом до того, как взялся за его защиту" — сказал адвокат.

Комментарий адвоката Эдуарда Чернина по поводу возможной передачи блогера Александра Лапшина другой стране слушайте на радио Sputnik Азербайджан.    

 
 
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Пока рано говорить о том, куда отдадим Александра Лапшина, необходимо дождаться решения суда, заявил адвокат блогера, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан.

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