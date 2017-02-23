Адвокат российско-израильского блогера Александра Лапшина Эдуард Чернин рассказал радио Sputnik Азербайджан о том, что вопрос возможной выдачи блогера другой стране еще может обсуждаться, но о нем можно говорить только после осуждения.

Если блогер будет признан виновным и будет осужден в Азербайджане, как гражданин другого государства, в соответствии с конвенцией он имеет право требовать, чтобы его передали, заявил адвокат.



© Sputnik / Виктор Толочко Как блогер Лапшин стал фигурантом политического скандала

"Может, его завтра отпустят? Куда его выдавать и качестве кого? Сейчас рано что-либо говорить об этом, потому что идет следствие. Это интересная тема, я понимаю. Но речь идет о судьбе человека и сейчас говорить о том, куда мы его отдадим, пока рановато. Уже пошли разговоры о том, что президент Ильхам Алиев его завтра помилует, хотя Лапшин еще не осужден. Я читал об этом до того, как взялся за его защиту" — сказал адвокат.

Комментарий адвоката Эдуарда Чернина по поводу возможной передачи блогера Александра Лапшина другой стране слушайте на радио Sputnik Азербайджан .