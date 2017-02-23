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Более 570 фур стоят в очередях на границе с ЕС

24.02.2017 10:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Более 570 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза утром в пятницу, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

По информации пограничников, наиболее сложная ситуация с пересечением границы в настоящее время сложилась на литовском направлении.

Так, по состоянию на 10:00 пятницы 24 февраля в пункте пропуска "Каменный Лог" скопилось на выезд 160 фур, в "Котловке" – 60, в "Бенякони" – 66, в "Привалке" – 75.

Выезда в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" ждут 70 большегрузов, в "Урбанах" – 140.

На польском направлении очередей большегрузов нет, легковые автомобили стоят в "Брузгах" (34) и "Бресте автодорожном" (40).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации пограничников, наиболее сложная ситуация с пересечением границы в настоящее время сложилась на литовском направлении.

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