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Более 570 фур стоят в очередях на границе с ЕС
24.02.2017 10:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Более 570 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза утром в пятницу, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
По информации пограничников, наиболее сложная ситуация с пересечением границы в настоящее время сложилась на литовском направлении.
Так, по состоянию на 10:00 пятницы 24 февраля в пункте пропуска "Каменный Лог" скопилось на выезд 160 фур, в "Котловке" – 60, в "Бенякони" – 66, в "Привалке" – 75.
Выезда в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" ждут 70 большегрузов, в "Урбанах" – 140.
На польском направлении очередей большегрузов нет, легковые автомобили стоят в "Брузгах" (34) и "Бресте автодорожном" (40).
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По информации пограничников, наиболее сложная ситуация с пересечением границы в настоящее время сложилась на литовском направлении.
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