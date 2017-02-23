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Президент Грузии вырастил на своем огороде подаренную Лукашенко картошку

24.02.2017 10:19 — Разное | Ежедневник  
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Президент Грузии вырастил на своем огороде подаренную Лукашенко картошку

фото: pulse.ge

Грузия недавно начала активно развивать свое сельское хозяйство, и интересуется опытом Беларуси, сказал Георгий Маргвелашвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вырастил на своем огороде подаренную Александром Лукашенко картошку. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Беларусь 1".

"Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посадил. Я ее вырастил", - рассказал Президент Грузии.

Однако он признался, что по сравнению с тем урожаем, который получен на участке главы белорусского государства, его урожай более скромный. "У него такие большие мешки и картошка большая вышла. У меня так хорошо не вышло. Но, да, я занимаюсь сельским хозяйством", - отметил он.

Георгий Маргвелашвили заявил, что Грузия намерена наводить порядок в своем сельском хозяйстве, и ее интересует в этом плане опыт беларуси.

"Грузия, как и Беларусь, очень активно развивает сельскохозяйственное направление экономики. У нас, к сожалению, после распада Советского Союза очень плачевный опыт по направлению сельского хозяйства. То, что вы смогли сохранить, развить и приумножить, в Грузии не произошло. В течение двух десятков лет наша сельскохозяйственная промышленность разваливалась, только сейчас мы начинаем активно развивать сельскохозяйственные процессы на селе. И в этом аспекте нас очень интересует белорусский опыт", - сказал Георгий Маргвелашвили.

 
 
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Грузия недавно начала активно развивать свое сельское хозяйство, и интересуется опытом Беларуси, сказал Георгий Маргвелашвили.

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