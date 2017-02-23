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В десятке крупнейших продовольственных торговых сетей "Радзивилловский" сместил "Простор".

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило рейтинг крупнейших розничных операторов Беларуси, сообщает TUT.BY .

Для рейтинга использовалась информация Торгового реестра на 1 января 2017 года. Ранжирование велось на основании общей торговой площади для одного юрлица.





В списке топ-10 продовольственных сетей по сравнению с 2015 годом произошло одно изменение: вместо гипермаркетов «Простор», которые в прошлом году оказались на грани выживания, на 10-м месте появилась государственная сеть магазинов «Радзивилловский».

Напомним, что с идеей создания коммунальной торговой сети под единым брендом в ноябре 2014 года выступил мэр Минска Андрей Шорец, найдя поддержку в лице Александра Лукашенко. Основная цель проекта была в том, чтобы сократить затраты на текущую деятельность 30 госмагазинов и конкурировать с частниками, не допустив резкого роста цен на продовольствие. Но, как видим, пока, кроме смены вывески и косметического ремонта, сеть не смогла показать органический рост.

В топ-10 непродовольственных сетей ранее была представлена одна подконтрольная государству торговая сеть — «Пинскдрев». В 2016 году она сократила количество объектов. Зато нарастила число торговых точек барановичская «Лагуна», которая работает в более бюджетном сегменте.

В рейтинге не учитывается сеть «Родны кут», которая объединяет более двух тысяч магазинов, расположенных на всей территории Беларуси: в небольших деревнях, агрогородках, в районных и областных центрах.

В целом данные торгового реестра показывают, что многие продовольственные сети в 2016 году прирастали минимально либо сокращали торговые площади.