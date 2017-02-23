﻿ МАРТ составил Топ-20 торговых сетей Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ составил Топ-20 торговых сетей Беларуси

24.02.2017 10:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МАРТ составил Топ-20 торговых сетей Беларуси

фото: shopfitt.in

В десятке крупнейших продовольственных торговых сетей "Радзивилловский" сместил "Простор".

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило рейтинг крупнейших розничных операторов Беларуси, сообщает TUT.BY.

Для рейтинга использовалась информация Торгового реестра на 1 января 2017 года.  Ранжирование велось на основании общей торговой площади для одного юрлица.


В списке топ-10 продовольственных сетей по сравнению с 2015 годом произошло одно изменение: вместо гипермаркетов «Простор», которые в прошлом году оказались на грани выживания, на 10-м месте появилась государственная сеть магазинов «Радзивилловский».

Напомним, что с идеей создания коммунальной торговой сети под единым брендом в ноябре 2014 года выступил мэр Минска Андрей Шорец, найдя поддержку в лице Александра Лукашенко. Основная цель проекта была в том, чтобы сократить затраты на текущую деятельность 30 госмагазинов и конкурировать с частниками, не допустив резкого роста цен на продовольствие. Но, как видим, пока, кроме смены вывески и косметического ремонта, сеть не смогла показать органический рост.

В топ-10 непродовольственных сетей ранее была представлена одна подконтрольная государству торговая сеть — «Пинскдрев». В 2016 году она сократила количество объектов. Зато нарастила число торговых точек барановичская «Лагуна», которая работает в более бюджетном сегменте.

В рейтинге не учитывается сеть «Родны кут», которая объединяет более двух тысяч магазинов, расположенных на всей территории Беларуси: в небольших деревнях, агрогородках, в районных и областных центрах. 

В целом данные торгового реестра показывают, что многие продовольственные сети в 2016 году прирастали минимально либо сокращали торговые площади. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В десятке крупнейших продовольственных торговых сетей "Радзивилловский" сместил "Простор".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Лестер" уволил тренера, который привел команду к золоту английской премьер-лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика