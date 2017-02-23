Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Церемония прощания с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным началась в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Похоронят российского дипломата на Троекуровском кладбище.

Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН назначен первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. Как сообщили в дипмиссии, руководить работой представительства он будет до назначения нового постоянного представителя при ООН.