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Церемония прощания с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным

24.02.2017 10:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Церемония прощания с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным началась в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Похоронят российского дипломата на Троекуровском кладбище.

Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН назначен первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. Как сообщили в дипмиссии, руководить работой представительства он будет до назначения нового постоянного представителя при ООН.    

 

 
 
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Родные и коллегии прощаются с постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным, скоропостижно скончавшемся в Нью-Йорке 20 февраля.

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