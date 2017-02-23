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Весна идет: в Беларусь прилетели первые жаворонки

24.02.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Белорусские орнитологи зафиксировали прилет в республику первых полевых жаворонков, сообщил в пятницу ресурс "Дикая природа".

Весна идет: в Беларусь прилетели первые жаворонки
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики предупредили, что последняя декада февраля в текущем году будет теплой: несильные морозы ожидаются только ночами, днем температура будет выше нуля.

Орнитологи сообщают, что в связи с теплой погодой в Беларусь начали возвращаться с зимовки птицы. Так, уже были замечены первые полевые жаворонки и гуси. Кроме того, в Литве на границе с Беларусью в дельте Немана бердвотчеры увидели чибисов.  

Как отмечают специалисты, среди первых перелетных птиц много самцов, которые стараются занять лучшие гнездовые участки.

По словам орнитологов, такое раннее возвращение перелетных птиц не означает, что зима завершилась – при похолодании пернатые еще могут улететь в более теплые регионы. 

 
Теги: Минск
 
 
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По словам орнитологов, такое раннее возвращение перелетных птиц не означает, что зима завершилась – при похолодании пернатые еще могут улететь в более теплые...

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