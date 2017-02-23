Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал Клаудио Раньери, отправленного в отставку с поста наставника «Лестер Сити».



Фото: instagram.com/josemourinho

— Чемпион Англии и лучший тренер мира по версии ФИФА отправлен в отставку. Таков современный футбол. Клаудио, продолжай улыбаться. Никто не сотрет историю, которую ты написал, — оставил португальский специалист подпись под совместным фото в инстаграме.

Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в 2016 году впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

По итогам прошлого сезона Клаудио Раньери был признан лучшим тренером сезона английской премьер-лиги. Лучший тренер 2016 года по версии ФИФА.