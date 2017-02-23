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Моуринью поддержал уволенного из "Лестера" Раньери

24.02.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал Клаудио Раньери, отправленного в отставку с поста наставника «Лестер Сити».


Фото: instagram.com/josemourinho

— Чемпион Англии и лучший тренер мира по версии ФИФА отправлен в отставку. Таков современный футбол. Клаудио, продолжай улыбаться. Никто не сотрет историю, которую ты написал, — оставил португальский специалист подпись под совместным фото в инстаграме.

Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в 2016 году впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

По итогам прошлого сезона Клаудио Раньери был признан лучшим тренером сезона английской премьер-лиги. Лучший тренер 2016 года по версии ФИФА.

 
 
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал Клаудио Раньери, отправленного в отставку с поста наставника "Лестер Сити".

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