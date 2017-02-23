24 февраля в Чечерске приступили к рассмотрению уголовного дела 26-летнего местного жителя, который катал приятеля на привязанном к автомобилю матрасе. В результате парень погиб.





Инцидент произошел 16 декабря, в 21.30, в агрогородке Отор Чечерского района.

Водитель «жигулей» ехал по улице Калинина и буксировал гимнастический мат с использованием гибкой сцепки (веревка длиной 7,7 метра), на котором находился 20-летний парень. В районе дома № 9 гимнастический мат занесло, он вылетел за пределы проезжей части, где молодой человек ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера. Парень погиб на месте.

Как рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова, водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 317 УК Беларуси, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Это не первый и, к сожалению, не последний подобный судебный процесс. На подходе рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Речицы, который на камере от колеса грузового авто, привязанного к Ford Focus, катал двоих несовершеннолетних . В результате неудачного маневра один из подростков погиб, второй — в реанимации.