﻿ Водителю, катавшему друга на привязанном к авто матрасе, грозит до семи лет тюрьмы. 21.by
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Водителю, катавшему друга на привязанном к авто матрасе, грозит до семи лет тюрьмы

24.02.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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24 февраля в Чечерске приступили к рассмотрению уголовного дела 26-летнего местного жителя, который катал приятеля на привязанном к автомобилю матрасе. В результате парень погиб.


Инцидент произошел 16 декабря, в 21.30, в агрогородке Отор Чечерского района.

Водитель «жигулей» ехал по улице Калинина и буксировал гимнастический мат с использованием гибкой сцепки (веревка длиной 7,7 метра), на котором находился 20-летний парень. В районе дома № 9 гимнастический мат занесло, он вылетел за пределы проезжей части, где молодой человек ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера. Парень погиб на месте.

Как рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова, водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 317 УК Беларуси, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Это не первый и, к сожалению, не последний подобный судебный процесс. На подходе рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Речицы, который на камере от колеса грузового авто, привязанного к Ford Focus, катал двоих несовершеннолетних. В результате неудачного маневра один из подростков погиб, второй — в реанимации.

 
 
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Сегодня в Чечерске приступили к рассмотрению уголовного дела 26 летнего местного жителя, который катал приятеля на привязанном к автомобилю матрасе. В результате...

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