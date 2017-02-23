В начале февраля нуждающимся в улучшении жилищных условий стали предлагать арендное жилье в доме, который реконструировали более 10 лет — пятиэтажке на улице Осипенко, 19.



Фото: Яндекс. Карты

Напомним, в начале 2000-х годов хрущевка стала экспериментальной: здесь впервые делали реконструкцию с перепланировкой квартир. Корпус дома расширили, за счет чего увеличились комнаты и кухни. Последние с 6 метров «выросли» до 8−10. Кроме того, в доме сделали надстройку мансардного этажа.

Две с половиной недели назад квартиры в этом доме предлагали очередникам четырех районов. Теперь жилье в нем могут арендовать нуждающиеся и других районов города.

Для очередников Заводского района есть семь квартир.





Первоочередникам, за исключением сотрудников государственных организаций, в которых предусмотрена военная служба, на время трудовых отношений в районе тоже могут предоставить квартиры.





Заявления на все квартиры принимаются в службе «Одно окно» (ул. Жилуновича, 17, каб. 112, 113) по 2 марта.

В Партизанском районе для первоочередников тоже есть однокомнатная квартира в доме на Осипенко, 19. Площадь жилья 44 квадрата, плата в месяц составит 49 рублей.

Заявления принимаются по 3 марта в службе «Одно окно» по адресу: ул. Захарова, 53.

Во Фрунзенском районе по 2 марта от обычных очередников принимаются заявления на четыре квартиры.





Судьи, прокуроры, молодые специалисты и другие первоочередники тоже могут написать заявление на четыре квартиры.





Для лиц рядового и начальствующего состава Следственного комитета в районе есть одна «двушка» на Тимошенко, 38. Ее площадь 54,7 квадратного метра, платить придется 50 рублей в месяц. Заявление на нее принимают по 6 марта.

Написать заявление можно в «Одном окне» по ул. Кальварийской, 39 и ул. Неманской, 22.

В Первомайском районе есть две квартиры для первоочередников. Однокомнатная площадью 40,6 метра доме № 19 по ул. Осипенко. Платить за нее надо будет 44,8 рубля в месяц. За трехкомнатную площадью 88 метров в этом же доме — 136 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» в пер. К. Чорного, 5 по 27 февраля.

Исполком Советского района своим очередникам предлагает три квартиры на Осипенко, 19. Из них две «двушки» площадью 54 и 57 метров и одна «трешка» площадью 68 метров. Платить за них надо будет 300, 316 и 378 рублей в месяц соответственно.

Заявления принимаются службой «Одно окно» на ул. Дорошевича, 8 по 28 февраля.