﻿ В Минске пьяный водитель на Ford вылетел на островок безопасности и сбил женщину. 21.by
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В Минске пьяный водитель на Ford вылетел на островок безопасности и сбил женщину

24.02.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 23 февраля, около 21.50, на перекрестке улиц Колесникова и Кунцевщина в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.

— 38-летний водитель Ford Escort ехал по улице Кунцевщина со стороны улицы Притыцкого. Проезжая перекресток с улицей Колесникова, он допустил наезд на бордюрный камень разделительной полосы, после чего выехал на островок безопасности и сбил женщину, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,52 промилле алкоголя.

По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Наезд произошел вечером 23 февраля на перекрестке улиц Матусевеча и Кунцевщина.

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