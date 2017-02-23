Наезд произошел 23 февраля, около 21.50, на перекрестке улиц Колесникова и Кунцевщина в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.

— 38-летний водитель Ford Escort ехал по улице Кунцевщина со стороны улицы Притыцкого. Проезжая перекресток с улицей Колесникова, он допустил наезд на бордюрный камень разделительной полосы, после чего выехал на островок безопасности и сбил женщину, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,52 промилле алкоголя.

По факту аварии проводится проверка.