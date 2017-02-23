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Дизайнерская "двушка" для семьи типичного айтишника

24.02.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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Этот проект студия Zrobym architects создавала для семьи программиста. Дизайн однокомнатной квартиры начинался с полной перепланировки: вместо кухни сделали спальню, а большое пространство разделили на гостиную — кухню — столовую. В итоге из большой однокомнатной квартиры вышла полноценная «двушка».


План квартиры после перепланировки

В этом проекте архитекторы-дизайнеры максимально использовали пространство.

Гостиная и кухня



— Семья нашего заказчика увлекается велоспортом. Велосипеды для них - это нечто большее, чем просто средство для передвижения, — рассказывают архитекторы-дизайнеры студии Zrobym architects. — Для хранения велосипедов придумали держатели на стене почти на стыке холла и гостиной. Хозяева согласились, что этот вариант вполне практичный.


На кухне архитекторы-дизайнеры использовали остров с плитой и встроенной в столешницу вытяжкой. Остров также является и обеденной зоной.

Вытяжка встроена в столешницу сразу за плитой и при нажатии кнопки выезжает перпендикулярно столу. Во время приготовления еды пар и копоть удерживаются специальными фильтрами. Такой вид вытяжки позволяет не подключать ее к вентиляции. Высокие стулья скандинавского бренда HEY не только хорошо вписались в интерьер, но и не заняли много места.


Страсть хозяев к путешествиям архитекторы-дизайнеры подчеркнули нужным атрибутом — магнитной краской нарисовали на стене карту, где можно вешать магнитики, привезенные из разных стран.


Лоджия-кабинет

Большие двери, ведущие на лоджию, помогли впустить в помещение максимум света. На лоджии — уютный уголок с рабочим местом.


— Интересным решением является стена, сделанная из бетона с вставками под живые растения, — рассказывают архитекторы-дизайнеры. — Бетонные ящики были отлиты под заказ, внутри встроена система автополива для растений. Большие французские окна впускают много света как в лоджию, так и гостиную.

Спальня

В спальне половина стены зашита таким же ламинатом, что используется и на полу. Кровать производства IKEA. Для сохранения пространства и экономии места в шкафу используется складная дверь. Столешница сделана вдоль окна. Она может использоваться как рабочая зона или как туалетный столик.





Ванная

— В ванной комнате потолок выполнен из деревянных реек. Также интересным решением является использование водопроводной трубы в качестве держателя для шторки и лампочек.




Практически вся мебель в квартире, за исключением кровати, спроектирована и сделана на заказ. Сейчас проект квартиры реализуется, близится к завершению.

 
 
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Дизайнеры сделали из однокомнатной квартиры "двушку".

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