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Третье шоу "Ты супер!": на сцену выйдет белоруска Даша Чернова
24.02.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Среди 92 участников проекта "Ты супер!" на НТВ —
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В течение всего проекта "Ты супер!" с его участниками работают профессиональные психологи и педагоги. Психолог проекта "Ты супер!" Надежда Уффельманн рассказала о том, что занимается реалити-проектами много лет, но детский вокальный конкурс "Ты супер!" стал для нее настоящим открытием.
"У многих может сложиться впечатление, что участники проекта уязвимы и легко ранимы во многих областях жизни, но это не так. Они общительные, активные, яркие и интересные. Кроме этого, я хотела бы подчеркнуть, что подобного опыта на нашем телевидении еще не было", — сказала психолог.
Надежда Уффельманн отметила уникальность проекта, в котором принимают участие дети из разных стран, а это накладывает отпечаток на языковое общение.
"Дети прекрасно справляются с этой задачей. Они легко преодолевают языковой барьер. То, что для взрослого человека является достаточно сложным препятствием для коммуникации, для детей превращается в элемент игры"- рассказала психолог.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
По словам специалиста, на протяжении всего проекта многие участники нуждаются в психокоррекционной и мотивационной работе. Перед выступлением им необходимо настроиться и максимально успешно продемонстрировать свои таланты. Поэтому к каждому ребенку важно найти индивидуальный подход для наибольшего раскрытия его творческого потенциала.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.
Беседу с психологом проекта "Ты супер!" Надеждой Уффельманн слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В субботу 25 февраля в 20:00 телеканал НТВ и интернет-портал Sputnik Беларусь покажут третье шоу вокального конкурса "Ты супер!", в числе участников на сцену выйдет и...
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