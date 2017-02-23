Среди 92 участников проекта "Ты супер!" на НТВ — две представительницы Беларуси Дарья Чернова и Анастасия Кравченя . Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу, а возможность поболеть за Дашу представится уже в эту субботу 25 февраля в 20:00 на НТВ и интернет-портале Sputnik Беларусь.

Зрители могут отдать свой голос в поддержку Дарьи Черновой и Анастасии Кравченя на странице конкурса "Ты супер!" на сайте телеканала НТВ, а также при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!", прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

В течение всего проекта "Ты супер!" с его участниками работают профессиональные психологи и педагоги. Психолог проекта "Ты супер!" Надежда Уффельманн рассказала о том, что занимается реалити-проектами много лет, но детский вокальный конкурс "Ты супер!" стал для нее настоящим открытием.

"У многих может сложиться впечатление, что участники проекта уязвимы и легко ранимы во многих областях жизни, но это не так. Они общительные, активные, яркие и интересные. Кроме этого, я хотела бы подчеркнуть, что подобного опыта на нашем телевидении еще не было", — сказала психолог.

Надежда Уффельманн отметила уникальность проекта, в котором принимают участие дети из разных стран, а это накладывает отпечаток на языковое общение.

"Дети прекрасно справляются с этой задачей. Они легко преодолевают языковой барьер. То, что для взрослого человека является достаточно сложным препятствием для коммуникации, для детей превращается в элемент игры"- рассказала психолог.

По словам специалиста, на протяжении всего проекта многие участники нуждаются в психокоррекционной и мотивационной работе. Перед выступлением им необходимо настроиться и максимально успешно продемонстрировать свои таланты. Поэтому к каждому ребенку важно найти индивидуальный подход для наибольшего раскрытия его творческого потенциала.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

Беседу с психологом проекта "Ты супер!" Надеждой Уффельманн слушайте на радио Sputnik Беларусь.