Белорусский искусственный клапан сердца, производимый холдингом "Планар", будут поставлять на экспорт. Клапаны изготовлены под грифом "сверхсекретно для конкурентов". Корпус клапана выполняется из титана, подвижные створки — из пиролитического углерода. Предприятие производит аортальные и митральные искусственные клапаны сердца различных размеров, в том числе и для детей. Изготовление одного клапана занимает около 22 часов работы. После сборки клапан проверяют на стенде, имитирующем движение крови, а затем в абсолютно чистой среде стерилизуют спиртом и упаковывают.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как производят искусственные клапаны сердца, а также загляните в сектор комплексной наладки, испытаний и внедрения опытных образцов оптико-механического оборудования ОАО "КБТЭМ-ОМО".