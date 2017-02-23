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Клапан сердца производства ОАО "Планар" пойдет на экспорт

24.02.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусский искусственный клапан сердца, производимый холдингом "Планар", будут поставлять на экспорт. Клапаны изготовлены под грифом "сверхсекретно для конкурентов". Корпус клапана выполняется из титана, подвижные створки — из пиролитического углерода. Предприятие производит аортальные и митральные искусственные клапаны сердца различных размеров, в том числе и для детей. Изготовление одного клапана занимает около 22 часов работы. После сборки клапан проверяют на стенде, имитирующем движение крови, а затем в абсолютно чистой среде стерилизуют спиртом и упаковывают.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как производят искусственные клапаны сердца, а также загляните в сектор комплексной наладки, испытаний и внедрения опытных образцов оптико-механического оборудования ОАО "КБТЭМ-ОМО".

 
 
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Белорусский искусственный клапан сердца производства ОАО "Планар" будут поставлять на экспорт.

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