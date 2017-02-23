23 февраля, около 11.00, с трассы Скидель — Озеры — Поречье в поле вылетел и несколько раз перевернулся автомобиль Lada. По информации AutoGrodno.by , за рулем находился 15-летний парень, который взял автомобиль у своих родителей, чтобы покататься.





— Случай произошел в Поречье. Местные жители увидели на дороге знакомый автомобиль и обратили внимание, что за рулем сидит несовершеннолетний. Поступил звонок в милицию и в Поречье из Скиделя выехал наряд ГАИ. Парень издалека заметил представителей Госавтоинспекции, увеличил скорость и попытался скрыться, но потерял управление над автомобилем. Машина перевернулась в поле, молодой человек не получил травм. По факту ДТП проводится проверка, — пояснил начальник пресс-службы УВД облисполкома Евгений Дудко.











