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В Гродненской области 15-летний парень взял без спроса у родителей авто и попал в серьезное ДТП
23 февраля, около 11.00, с трассы Скидель — Озеры — Поречье в поле вылетел и несколько раз перевернулся автомобиль Lada. По информации
— Случай произошел в Поречье. Местные жители увидели на дороге знакомый автомобиль и обратили внимание, что за рулем сидит несовершеннолетний. Поступил звонок в милицию и в Поречье из Скиделя выехал наряд ГАИ. Парень издалека заметил представителей Госавтоинспекции, увеличил скорость и попытался скрыться, но потерял управление над автомобилем. Машина перевернулась в поле, молодой человек не получил травм. По факту ДТП проводится проверка, — пояснил начальник пресс-службы УВД облисполкома Евгений Дудко.
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Молодой человек не справился с управлением, автомобиль вылетел в поле и несколько раз опрокинулся.
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