Последние зимние выходные означают не что иное, как то, что весна на носу. А значит, можно заканчивать нытье в соцсетях и с шумом сжечь чучело — Масленица ведь! AFISHA.TUT.BY собрала с десяток событий выходных, которые помогут поймать весеннее настроение.
Это кажется, что до 8-го марта еще жить да жить. Моргнуть не успеете, как наступит канун праздника и все магазины с парфюмерией и косметикой заполнятся очередями. Организаторы «Млына» рекомендуют подготовить подарки заранее. По традиции на ярмарке будет и handmade, и косметика, игрушки, сувениры и аксессуары, товары из дерева и кожи — словом все, чего душе угодно. Для тех, кто насмотрится и захочет заняться изготовлением сувениров ручной работы самостоятельно, не отходя от кассы можно будет купить все необходимое: материалы, инструменты и подходящую литературу.
Когда: 24 февраля с 19.00, 25−26 февраля — с 10.00.
Где: «Столовка ИксИгрикЗэт» на Фабрициуса, 4.
Сколько: от 0 до 8 рублей.
Для тех, кто не в курсе: «квир» в приставке означает несоответствие традиционной модели поведения, в том числе и сексуального. Темы мероприятий соответствующие: в субботу будут занятия по женской самообороне, лекция про гомофобию, коллекция короткометражек. В воскресенье — ЛГБТ-фестиваль, воркшоп про миграцию и беженство и лекции с правозащитниками. Полную программу и расписание ищите тут.
Где: Музей природы и экологии Беларуси на Маркса, 12.
Сколько: 1,5 рубля.
Едва ли не лучший способ ощутить, что весна рядом, при любой погоде — смотреть на цветы. Подойдет, конечно, и цветочный магазин, но тут за 1,5 рубля показывают десятки видов орхидей — почему бы и нет?
Рекомендуем обратить внимание на экземпляры из тропических лесов Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, севера Австралии — каттлеи, ванды, ангрекумы, масдеваллии, мильтонии и другие странные названия.
Королева электроники из Минска, Mustelide, она же Наташа Куницкая, в одиночку пишет, продюсирует и исполняет музыку в стиле футуристический синтвейв. В ее смешении звуков аналоговых синтезаторов с сэмплами птичьих голосов, пульверизаторов и танцев фламенко рождается сюрреалистический микс. И если вы ни разу не слышали это вживую, рекомендуем потратить вечер пятницы на то, чтобы исправить это недоразумение.
Главные столичные гуляния на Масленицу пройдут по традиции у Дворца спорта. Здесь будут белорусские подворья, ростовые куклы, различные интерактивные игры и конкурсы, за участие в которых, конечно же, предлагается отведать блины: пшеничные со сметаной, со сгущенным молоком, с фруктовыми джемами, блины гречишные, блины ржаные, блины картофельные.
Если отъехать от Минска чуть дальше, чем за кольцевую, можно наткнуться на настоящее веселье. Пикник-отель «Экспедиция» предлагает программу из 24 пунктов. Здесь вам и катания на русских санях, и бани, и каток на озере, и фотозона с хаски, handmade-ярмарка, и сожжение чучела, катание на квадроциклах и снегоходе, катания на банане и собачьих упряжках, тир, блины, наконец. Тут важно помнить другое: несмотря на размер фуд-корта и ассортимент блюд, имейте в виду, что очередей не избежать. Поэтому если вы экономите свое время или приехали всего на 2 часа, возьмите напитки и что-то съестное с собой.
Вариант встречать весну для тех, кто не хочет покидать пределы города. Ботанический сад обещает веселые конкурсы («накорми свою половинку блинами с закрытыми глазами»), сжигание чучела, ярмарка с сувенирами, файер-шоу. Для тех, кто устанет быть в центре гуляний, в распоряжении вся территория сада с его аллеями и мостиками.
Сколько: 10 рублей, школьники — 5 рублей, дошкольники — бесплатно. Трансфер при необходимости — 7 рублей в обе стороны.
В стоимость входного билета включены вход на территорию комплекса, участие в театральных представлениях, анимация, концерты музыкальных коллективов, мастер-классы и дегустации, участие в выпекании королевской смажни, ярмарка ремесленников. За дополнительные деньги к вашим услугам — фуд-корт, катание верхом, полеты на вертолете. Всегда бесплатно — веселье, танцы и фото для вашего instagram.
Помимо всего того, что предлагают остальные — хороводы, блины, чучело, — в Озерце будет и кое-что особенное. Например, за музыку будут отвечать участники «Евровидения» от Беларуси на 2017 год — группа Navi. Кроме того, в музее как нигде знакомы с традициями, а значит, масленичные обряды будут, что называется, трушные. Тех, кто помладше, ждет батлейка, а заинтересованных в исторических объектах — выставка приспособлений, из которых раньше делали сыр и масло.
В Масленицу негоже сидеть дома. Тем более, когда совсем недалеко от Минска предлагают жечь чучело и отъедаться блинами. В программе: встреча со скоморохами, проведение «Шляхетских забав», танцы, встреча весны, хоровод под живую музыку и, собственно, главное — сжигание чучела (около 16.30). Берите детей, друзей, родителей — и приезжайте.
Веселье в «Фестивальном» рассчитано на 5 часов — с 12.00 до 17.00. За это время вас утомят конкурсами и лотереями, предложат с ветерком спуститься на матрацах с бобслейной горки, послушать диджеев, поводить хороводы вокруг костра, поучаствовать в мастер-классах ремесленников, попробовать блины и оладьи с пылу с жару. Для детей будет специальная утепленная зона, для активных — квесты и турниры на силу и ловкость.
Что такое Beat Cafe? Проект, призванный напомнить, что coffee house — это больше чем кофе. Полвека с лишним назад — до «Битлз», Вьетнама, джинсовых клешей, Вудстока и «Беспечного ездока» — именно в кофейнях Сан-Франциско и Нью-Йорка делалась новая культура звука. Керуак, Мингус, Корсо, Гиллеспи, Гинзберг рифмовали дерзкий вербальный ряд с ломаным битом джаза. Поэты свинговали, джазеры мыслили парадоксами, провокативный речитатив spoken word звучал как программа пиратского радио. С задержкой на несколько десятилетий явление добралось и до Минска.
В ближайшую субботу культуролог и киноаналитик Максим Жбанков прочтет «Мусор как предчувствие. Несколько тезисов для медленных времен». Автор обозначит возможные линии движения в Минске и расскажет, как в этом городе не утонуть.
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