Последние зимние выходные означают не что иное, как то, что весна на носу. А значит, можно заканчивать нытье в соцсетях и с шумом сжечь чучело — Масленица ведь! AFISHA.TUT.BY собрала с десяток событий выходных, которые помогут поймать весеннее настроение.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: с 24 по 26 февраля. Где: «БелЭкспо» на Я. Купалы, 27. Сколько: 3 рубля.

Это кажется, что до 8-го марта еще жить да жить. Моргнуть не успеете, как наступит канун праздника и все магазины с парфюмерией и косметикой заполнятся очередями. Организаторы «Млына» рекомендуют подготовить подарки заранее. По традиции на ярмарке будет и handmade, и косметика, игрушки, сувениры и аксессуары, товары из дерева и кожи — словом все, чего душе угодно. Для тех, кто насмотрится и захочет заняться изготовлением сувениров ручной работы самостоятельно, не отходя от кассы можно будет купить все необходимое: материалы, инструменты и подходящую литературу.





Когда: 24 февраля с 19.00, 25−26 февраля — с 10.00. Где: «Столовка ИксИгрикЗэт» на Фабрициуса, 4. Сколько: от 0 до 8 рублей.

Для тех, кто не в курсе: «квир» в приставке означает несоответствие традиционной модели поведения, в том числе и сексуального. Темы мероприятий соответствующие: в субботу будут занятия по женской самообороне, лекция про гомофобию, коллекция короткометражек. В воскресенье — ЛГБТ-фестиваль, воркшоп про миграцию и беженство и лекции с правозащитниками. Полную программу и расписание ищите тут.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: с 24 по 26 февраля с 11.00 до 19.00. Где: Музей природы и экологии Беларуси на Маркса, 12. Сколько: 1,5 рубля.

Едва ли не лучший способ ощутить, что весна рядом, при любой погоде — смотреть на цветы. Подойдет, конечно, и цветочный магазин, но тут за 1,5 рубля показывают десятки видов орхидей — почему бы и нет?

Рекомендуем обратить внимание на экземпляры из тропических лесов Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, севера Австралии — каттлеи, ванды, ангрекумы, масдеваллии, мильтонии и другие странные названия.





Когда: 24 февраля с 20.00. Где: DIY на Зыбицкой, 6. Сколько: 5 рублей.

Королева электроники из Минска, Mustelide, она же Наташа Куницкая, в одиночку пишет, продюсирует и исполняет музыку в стиле футуристический синтвейв. В ее смешении звуков аналоговых синтезаторов с сэмплами птичьих голосов, пульверизаторов и танцев фламенко рождается сюрреалистический микс. И если вы ни разу не слышали это вживую, рекомендуем потратить вечер пятницы на то, чтобы исправить это недоразумение.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25 февраля с 10.00 до 20.00. Где: у Дворца спорта. Сколько: бесплатно.

Главные столичные гуляния на Масленицу пройдут по традиции у Дворца спорта. Здесь будут белорусские подворья, ростовые куклы, различные интерактивные игры и конкурсы, за участие в которых, конечно же, предлагается отведать блины: пшеничные со сметаной, со сгущенным молоком, с фруктовыми джемами, блины гречишные, блины ржаные, блины картофельные.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25 февраля с 12.00. Где: пикник-отель «Экспедиция». Сколько: 10 рублей, дети до 14 лет — бесплатно.

Если отъехать от Минска чуть дальше, чем за кольцевую, можно наткнуться на настоящее веселье. Пикник-отель «Экспедиция» предлагает программу из 24 пунктов. Здесь вам и катания на русских санях, и бани, и каток на озере, и фотозона с хаски, handmade-ярмарка, и сожжение чучела, катание на квадроциклах и снегоходе, катания на банане и собачьих упряжках, тир, блины, наконец. Тут важно помнить другое: несмотря на размер фуд-корта и ассортимент блюд, имейте в виду, что очередей не избежать. Поэтому если вы экономите свое время или приехали всего на 2 часа, возьмите напитки и что-то съестное с собой.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25 февраля с 13.00. Где: в Ботаническом саду. Сколько: 6 рублей, дети до 6 лет — бесплатно.

Вариант встречать весну для тех, кто не хочет покидать пределы города. Ботанический сад обещает веселые конкурсы («накорми свою половинку блинами с закрытыми глазами»), сжигание чучела, ярмарка с сувенирами, файер-шоу. Для тех, кто устанет быть в центре гуляний, в распоряжении вся территория сада с его аллеями и мостиками.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25 февраля с 12.00. Где: парк-музей интерактивной истории Сула. Сколько: 10 рублей, школьники — 5 рублей, дошкольники — бесплатно. Трансфер при необходимости — 7 рублей в обе стороны.

В стоимость входного билета включены вход на территорию комплекса, участие в театральных представлениях, анимация, концерты музыкальных коллективов, мастер-классы и дегустации, участие в выпекании королевской смажни, ярмарка ремесленников. За дополнительные деньги к вашим услугам — фуд-корт, катание верхом, полеты на вертолете. Всегда бесплатно — веселье, танцы и фото для вашего instagram.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25 февраля с 12.00. Где: Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта в Озерце. Сколько: 12 рублей, студенты — 9 рублей, школьники — 6 рублей, дошкольникам — бесплатно.

Помимо всего того, что предлагают остальные — хороводы, блины, чучело, — в Озерце будет и кое-что особенное. Например, за музыку будут отвечать участники «Евровидения» от Беларуси на 2017 год — группа Navi. Кроме того, в музее как нигде знакомы с традициями, а значит, масленичные обряды будут, что называется, трушные. Тех, кто помладше, ждет батлейка, а заинтересованных в исторических объектах — выставка приспособлений, из которых раньше делали сыр и масло.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25−26 февраля, с 12.00. Где: в Дудутках. Сколько: взрослый билет 15 рублей, детский — 6.

В Масленицу негоже сидеть дома. Тем более, когда совсем недалеко от Минска предлагают жечь чучело и отъедаться блинами. В программе: встреча со скоморохами, проведение «Шляхетских забав», танцы, встреча весны, хоровод под живую музыку и, собственно, главное — сжигание чучела (около 16.30). Берите детей, друзей, родителей — и приезжайте.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 25−26 февраля с 12.00. Где: в «Фестивальном». Сколько: 15 рублей, детям до 12 лет — бесплатно.

Веселье в «Фестивальном» рассчитано на 5 часов — с 12.00 до 17.00. За это время вас утомят конкурсами и лотереями, предложат с ветерком спуститься на матрацах с бобслейной горки, послушать диджеев, поводить хороводы вокруг костра, поучаствовать в мастер-классах ремесленников, попробовать блины и оладьи с пылу с жару. Для детей будет специальная утепленная зона, для активных — квесты и турниры на силу и ловкость.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 февраля, 19.00. Где: «Утопия 60» на Ленина, 9. Сколько: бесплатно.

Что такое Beat Cafe? Проект, призванный напомнить, что coffee house — это больше чем кофе. Полвека с лишним назад — до «Битлз», Вьетнама, джинсовых клешей, Вудстока и «Беспечного ездока» — именно в кофейнях Сан-Франциско и Нью-Йорка делалась новая культура звука. Керуак, Мингус, Корсо, Гиллеспи, Гинзберг рифмовали дерзкий вербальный ряд с ломаным битом джаза. Поэты свинговали, джазеры мыслили парадоксами, провокативный речитатив spoken word звучал как программа пиратского радио. С задержкой на несколько десятилетий явление добралось и до Минска.

В ближайшую субботу культуролог и киноаналитик Максим Жбанков прочтет «Мусор как предчувствие. Несколько тезисов для медленных времен». Автор обозначит возможные линии движения в Минске и расскажет, как в этом городе не утонуть.