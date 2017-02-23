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Жуткая авария под Лепелем: один человек погиб, трое - пострадали
Один человек погиб и еще три получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло утром 24 февраля. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Около 08.00 в агрогородке Старое Лядно Лепельского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗ-53 под управлением 29-летнего водителя и Citroen Xsara, которым управлял 35-летний мужчина.
Кроме водителя, в легковушке ехали 33-летняя женщина и двое детей — девочки 2008 и 2010 годов рождения.
В результате ДТП водитель Citroen от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Женщина и двое детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте аварии работают следователи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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На месте аварии работают следователи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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