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Жуткая авария под Лепелем: один человек погиб, трое - пострадали

24.02.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще три получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло утром 24 февраля. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

Около 08.00 в агрогородке Старое Лядно Лепельского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗ-53 под управлением 29-летнего водителя и Citroen Xsara, которым управлял 35-летний мужчина.

Кроме водителя, в легковушке ехали 33-летняя женщина и двое детей — девочки 2008 и 2010 годов рождения.






В результате ДТП водитель Citroen от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Женщина и двое детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте аварии работают следователи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Следователи обращаются к очевидцам ДТП, которые располагают информацией о произошедшем столкновении, с просьбой сообщить об этом в Лепельский РОСК по телефонам: 8 021 324-16-75, 8 033 399-80-30.

 
 
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На месте аварии работают следователи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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