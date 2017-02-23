Завтра и послезавтра в Далласе пройдет аукцион Platinum Night («Платиновая ночь»), главными лотами на котором будут награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут и прославившегося благодаря многочисленным трюкам на мотоцикле каскадера Ивела Книвела. Организаторы аукциона надеются, что общая сумма продаж превысит 10 млн долларов.



2008 год. Ольга Корбут в Гонконге. Фото: Михаил Пеньевский, СБ — «Беларусь сегодня»

Такие события в мире происходят нечасто.

— Коллекционеры ждали 40 лет возможности приобрести сокровища от Корбут и Книвела, — сказал директор Heritage Sports Collectibles Крис Иви.

Ольга Корбут лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и значков, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году.



Редкое фото. Ольга Корбут и ее тренер Ренальд Кныш. Фото с сайта sb.by

Последний раз я встречалась с Ольгой Корбут в июле 2008 года в Гонконге. Это была неожиданная и незапланированная встреча. Приехав в город, который готовился принять конные соревнования Олимпиады-2008, я прочитала в газете, что завтра в одном из торговых центров пройдут показательные выступления центра спортивной гимнастики Ольги Корбут. И что сама великая чемпионка там тоже будет.

Мы, конечно, поехали, она искренне обрадовалась (по крайней мере, мне так показалось) возможности поговорить с журналистами из Беларуси. Говорила о своей школе, о том, что материально все непросто (хотя это было очевидно: иначе зачем бы она проводила подобное мероприятие и выставляла свои медали напоказ в торговом центре Гонконга?), желала белорусам успеха на Олимпиаде.

Тогда одна из ее американских учениц призналась мне по секрету, что мечтает, как Ольга, стать олимпийской чемпионкой. Но, судя по всему, свою безумную и всемирную славу Ольга Корбут так и не смогла превратить в деньги. Теперь в деньги превратятся ее олимпийские медали. Мне грустно.

Поучаствовать в аукционе через интернет на сайте HA.com может каждый желающий.

Глядя из Минска

Новость о том, что Ольга Корбут решила продать с аукциона все свои награды, купальники и даже первый паспорт гражданки США, не стала шоком. Удивила, но к подобным поворотам в судьбе некогда прославленной гимнастки ее поклонники уже, увы, привыкли.



«Петля Корбут». Фото: с сайта sb.by

В отличие от большинства перебравшихся за океан коллег по залу, адаптация Корбут к жизни после славы шла тяжело. Судить о событиях в ней удавалось в основном по отрывкам новостей.

В 1991 году вместе с мужем — солистом ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем — и сыном Ричардом она улетела в США. В 2000-м гимнастка развелась с мужем: Борткевич вернулся в Беларусь, женился и до сих пор поет.

Ольга в том же 2000-м получила паспорт гражданки США, а через два года поразила мир, попавшись на краже продуктов в супермаркете. Чемпионка, которую в 1970-х во время «гастролей» в США буквально носили на руках, похитила из магазина Атланты банку сыра, пачку чая, бутылку шоколадного сиропа, инжир и перец. История казалась смешной: общая сумма украденного не дотягивала даже до 20 долларов.

В тот раз Корбут отделалась штрафом, но буквально через пару месяцев в тюрьму «загремел» и оставшийся в Америке вместе с матерью Ричард, арестованный за изготовление фальшивых денег. В итоге парня депортировали в Беларусь, Корбут же осталась в США, откуда поступали лишь скупые новости.

В редких интервью Ольга говорила, что тренирует детей в дорогой школе. Увы, очередной новостью «с того берега» стало сообщение об аукционе, на котором Ольга Корбут пытается продать последнее, что осталось от красивой истории «чуда с косичками».



Фото: sb.by