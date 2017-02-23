Рыгор Бородулин — один из восьми белорусских поэтов, удостоенных почетного звания Народного, вместе с Янкой Купалой, Якубом Коласом, Максимом Танком, Нилом Гилевичем. Но, как вспоминает Змитер Войтюшкевич, "дядька Рыгор" или "Дед", как его иногда называли, был очень открытым и простым человеком. Его юмор лился рекой. Причем не всегда примеры юморесок или эпиграмм от Бородулина можно было привести в печати или в радиоэфире.

"Он покорил этой простотой и доступностью. Но несмотря на это, Бородулин умел емко охарактеризовать того или иного человека, что в поэзии, что в музыке, что в культуре вообще. Характеристики мог выдать напрямую", — вспоминает Войтюшкевич.

Музыкант рассказал, что Рыгор Бородулин в определенном смысле повлиял на его мировоззрение, характер, отношение к жизни и своим близким. Во время работы над одним из альбомов на собственные стихи Рыгор Бородулин легко откликался на просьбы, никогда не отказывался, если возникала необходимость что-то доделать, либо даже дописать целый куплет или припев.

По словам Войтюшкевича, через общение с Рыгором Бородулиным менялось и отношение музыканта и к собственному творчеству, к белорусской классической и современной поэзии и литературе, и даже к языку.

"Бородулинские метафоры — невероятные! Запоминающиеся, а для кого-то, может, и сложные. Я сам сначала не до конца понимал, что он пишет. Но со временем я стал прислушиваться к тому, к чему когда-то относился автоматически. Его метафоры остались со мной на всю жизнь", — сказал Войтюшкевич.

Рыгор Бородулин родился 24 февраля 1935 года на хуторе Верасовка. Печататься начал в 1953 году, первые стихи появились в газете "Красная смена". Полное собрание сочинений Бородулина составляет около 100 изданных сборников поэзии. Владимир Короткевич посвятил ему свою повесть "Ладья отчаяния". Бородулин перевел на белорусский язык книгу поэзии Папы Римского Иоанна Павла II "Римский триптих" и встречался с понтификом на личной аудиенции в Ватикане. В 1992 году получил звание Народного поэта. В 2006 году выдвигался на Нобелевскую премию по литературе за сборник стихов "Ксты".

Воспоминания музыканта и исполнителя Змитра Войтюшкевича про Народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина слушайте на радио Sputnik Беларусь.