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Госпредприятия отгружают продукцию неплатежеспособным покупателям. Прокуратура возбудила семь уголовных дел против иностранных компании и заявила о нарушениях у белорусских.

Организации с государственной долей собственности нарушают законодательство при продаже товаров на экспорт. Проверка предприятий Могилевской области показала, что организации не изучают финансовую состоятельность и платежеспособность зарубежных контрагентов перед заключением договоров, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Из-за подобных нарушений генеральный директор ОАО «Белшина» получил два представления. Нарушениями также грешат ОАО «Могилевлифтмаш», «Ольса», «Могилевский металлургический завод» и другие предприятия.

По фактам несвоевременных расчетов за поставленную продукцию зарубежными компаниями возбуждено 7 уголовных дел, в том числе 3 – органами прокуратуры.

По информации Генпрокуратуры, некоторые белорусские предприятия отпускали товары покупателям, у которых имелась задолженность за ранее поставленные товары. Они несвоевременно обращались с претензиями о взыскании просроченной дебиторской задолженности.

При этом собственные товаропроводящие сети предприятий не принимали меры по повышению платежной дисциплины.

Благодаря представлениям от прокуратуры, «Белшине» удалось обеспечить возврат валютной выручки и сократить просроченную внешнюю дебиторскую задолженность более чем в два раза по сравнению с началом 2016 года.

При содействии прокуроров организациям области возвратили 2,1 млрд российских рублей, 92,1 тыс. евро и 9,1 тыс. долларов.