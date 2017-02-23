Почему у нас «пиратов» больше, чем в России, что ждать жителям нашей страны от Microsoft и почему Минск лучше Москвы? На эти и другие вопросы мы получили ответы от Антона Мякишева, руководителя представительства Microsoft в Беларуси.





«Минск — прекрасный город, мне здесь очень нравится»

Антон Мякишев родился в Подмосковье, где и прожил большую часть жизни до приезда в Минск. В 2001 году закончил Московский авиационный технологический институт (сейчас Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского — прим.ред.).

— С одной стороны, я по образованию — инженер-технолог авиационного приборостроения, всё еще помню датчики угловых скоростей, а с другой стороны — специализация у меня была инженер-технолог по оборудованию банков, офисов и таможни, и в IT-сфере я начал работать с 4-го курса — более 15 лет назад, — рассказывает Антон.



Главный корпус МАТИ

Начинал Антон с инженерных специальностей, занимался сетями передачи данных, IT-безопасностью. В 2004 году пришел работать в IBM, с 2013 года устроился в Microsoft, а в начале 2016 переехал в Беларусь. Кстати, предыдущий глава подразделения компании также был из России.

Среди его главных задач в Беларуси — развитие облачных сервисов и расширение взаимодействия с государством.

— Я переехал с семьей — женой и двумя детьми. Учатся они здесь, в Минске. Первый год мы жили в центре, потом перебрались за город. Абсолютно искренне и честно говорю, что Минск — прекрасный город. Мне здесь очень нравится, очень комфортное место для жизни.

В свободное время я люблю работать с деревом и заниматься спортом, и для этого здесь есть все возможности: велодорожки, лыжероллерная трасса и т.д. Я езжу на велосипеде вокруг Минского моря, катаюсь на лыжах, роллерах и вейкборде.



Вейкбординг на Минском море. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это прекрасно, когда ты в день можешь сделать 3−4 встречи, между которыми у тебя есть время немного отдохнуть. В Москве такой возможности просто нет. Кстати, Александр Григорьевич (Лукашенко. — прим.ред.) как-то сказал, что, когда он приезжает в столицу России, просит поселить его где-нибудь вдалеке, в лесу. И в этом смысле я его полностью поддерживаю (смеется).

Сотрудникам Microsoft теперь можно пользоваться iPhone

Разумеется, нам было интересно узнать, какими гаджетами Антон Мякишев пользуется дома и на работе.

— Мой смартфон — Microsoft Lumia 950 XL . Это абсолютно честный, не навязанный работодателем выбор. У меня не так много приложений, в основном для работы использую Outlook. Так вышло, что в Windows Mobile он более удобен, чем на других платформах. Еще один плюс для меня — поддержка двух SIM-карт, так как мне регулярно нужен российский номер.

Кстати, еще год назад, если ты хочешь за корпоративные деньги смартфон, можно было выбрать только Lumia. Сейчас ситуация изменилась, разрешается приобретать и устройства других производителей — например, iPhone.





Второй гаджет — Lenovo ThinkPad X1 Carbon . Хорошая рабочая лошадка, пользуюсь три года разными поколениями этого устройства. Я не нахожусь на самом острие технологий, не пробую первым самые новые гаджеты, но для меня важен и удобен сенсорный экран, который тут есть. А в домашнем хозяйстве от «прошлой жизни» у меня осталось два макбука.

Почему в России намного меньше пиратов?

Самый очевидный вопрос представителю Microsoft — о пиратстве в Беларуси.

— Хочу начать с забавной истории. Обедаем как-то в кафе в центре Минска с партнером, подходит его знакомый, и партнер представляет меня: «Вот, Антон Мякишев, глава Microsoft в Беларуси», а тот здоровается и говорит «Очень приятно. У нас всё лицензионное!».

Мне кажется, Microsoft в Беларуси до сих пор воспринимается как некий страж порядка в части защиты прав на программное обеспечение. И не сказал бы, что ситуация с пиратством у нас сильно поменялась за последнее время. Согласно исследованию компании BSA «Global Software Survey» в 2013 году у нас было 86% пиратского софта, а в 2016 — 85%. За три года мы отвоевали лишь 1%.



Фото: wired.co.uk

Из того же отчета — несколько свежих цифр о соседях. В России уровень пиратского софта — 64%, в Казахстане — 73%, В Армении — 86%. У европейских соседей дела обстоят лучше: в Польше — 48%, Латвии — 49%, Литве — 51%. Для сравнения — в США уровень пиратского софта — всего 17%, в Германии и Великобритании — 22%.

Если с западными странами и их отношением к пиратам всё ясно, то почему такая большая разница с Россией?

— Там улучшение ситуации началось примерно в 2007 году, когда Россия стала активно готовиться к вступлению в ВТО. Мы сейчас тоже находимся на этом пути. А одно из условий вступления — жесткая политика государства в отношении нарушений прав интеллектуальной собственности. Так что в случае переговоров о вступлении, мы тоже наверняка увидим всплеск борьбы с пиратами.

Скачать Windows бесплатно

— Вообще, для меня есть три характеристики пиратства — это незаконно, небезопасно и нечестно, — рассказывает Антон.

Глава представительства отметил, что и Административный, и Уголовный кодекс в Беларуси в полной мере защищают права производителей софта. И периодически пираты попадаются.

— Свежий случай: в середине февраля штрафы получили две компании и их руководство — «Белтелекабель» и «Белкабельоптик». Мы работаем в этом направлении не только с конечными пользователями, но и с недобросовестными установщиками пиратских копий. В прошлом году мы привлекали к ответственности одну компанию, которая занималась установкой нелицензионных Windows за деньги. Призыв: если видите объявление «установлю Windows за 15 рублей» — это явно какой-то подвох.



Фото:42.TUT.BY

— Теперь о безопасности. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Делали исследование: в поисковой строке ввели «скачать Windows бесплатно» — берем первые 24 выдачи, 22 из них — софт с модификациями.

В таких модификациях и программы, которые воруют персональные данные, номера пластиковых карт, пароли соцсетей, получают доступ к личной переписке. Всё это может стать достоянием широкой общественности.

Компьютер может стать частью ботнета

Второе — это захват ресурсов вашего компьютера. Вредоносные программы могут использовать ваш компьютер для DDOS-атак, и здесь последствия могут быть очень серьезные. Например, если сегодня с помощью вашего компьютера атакуют какой-нибудь важный белорусский ресурс, то уже завтра к вам домой могут постучать из Управления «К».

— Расскажу об одном интересном случае в Беларуси. Компания использовала компьютер со взломанной, необновляемой Windows в бухгалтерии. И вот базу 1С со всей информацией зашифровал вирус, видимо, использовавший дыру в безопасности системы. Позже объявились вымогатели, которые требовали за расшифровку важных для компании данных 25 тысяч долларов. А если бы они использовали лицензионный продукт со своевременным обновлением, этого можно было избежать.

Еще один часто встречающийся случай, когда пользователи жалуются на «тормоза» Windows, при этом не понимают, что по своей воле сделали из своего компьютера бот, постоянно генерирующий какие-либо запросы в сеть, или машину для майнинга биткойнов.



Структура ботнета. Инфицированные компьютеры нападают на серверы.

— Третий пункт — честность. Мы так или иначе находимся в поиске новых торговых партнеров, смотрим на Запад всё больше и больше. Как это ни банально звучит, но западный мир привык жить честно. И мы тоже придем к тому, что рабочие инструменты нельзя воровать — за них нужно платить.

Практически все компьютеры у них продаются с предустановленной Windows, потому что там понимают, что за ОС тоже нужно платить, и именно такой товар востребован розничными покупателями. Сейчас мы работаем с белорусскими торговыми сетями, чтобы также повышать долю ноутбуков компьютеров с предустановленной системой на полках магазинов.

«Белорусы всегда хотели получить бесплатный продукт от Microsoft»

Уточняем у топ-менеджера, стали ли белорусы в последние годы покупать больше лицензионного софта?

— Определенный рост у нас есть, Беларусь растет каждый год, даже в кризисные периоды. Потому что у нас огромный потенциал — вспомните об большом количестве нелицензионного софта. Рост идет в том числе благодаря подписочным моделям — где нужно платить не сразу, а ежемесячно.

Недавно Microsoft запустила совместный проект с министерством образования. Просим рассказать Антона о первых итогах и трудностях.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Белорусы всегда хотели получить бесплатный продукт от Microsoft. Теперь это стало реальностью. Каждое присоединившееся учебное заведение платит довольно небольшой взнос (скидки для учебных заведений у нас доходят до 90%) и получает для своих учителей и учеников возможность установки 5 копий комплектов Office 365 — в том числе на домашние компьютеры или мобильные устройства.

У нас есть согласованный с Министерством план по запуску централизованной инфраструктуры для обеспечения максимального эффекта от использования технологий, предоставляемых в рамках инициативы. И учебные заведения уже начинают подключаться к централизованному соглашению — Академия МЧС, несколько ключевых вузов и школ.

Основная сложность, с которой мы столкнулись, в том, что закупками для школ занимаются местные районные власти. Эта распределенность бюджетов, сложность с их консолидацией, необходимость проведения конкурсов в каждом случае, затрудняют работу в этом направлении. Но мы активно сотрудничаем с Минобразования, чтобы решить проблему. Само ведомство в этом заинтересовано.

Как нашим соотечественникам попасть в Сиэттл?

— Совсем скоро мы проведем национальный отбор на международный конкурс Imagine Cup. Впервые в Беларуси он прошел в прошлом году , но в этот раз условия для победителей будут гораздо лучше. Во-первых, они полетят на полуфинал в Киев, а в случае победы и там — на финал в Сиэттл. Все эти поездки оплачивает Microsoft.





Важно, что победителей финала сразу напрямую связывают с инвесторами и на базе их стартапа создается полноценная компания. А денежный приз в 100 тысяч долларов за первое место является прекрасным дополнением для старта нового бизнеса. Это отличная мотивация.

Microsoft выпустит смартфоны на полноценной Windows 10

Компания Microsoft продолжает выпускать оборудование под своим брендом, например, планшетов Surface , однако оставила без внимания смартфонное направление. Почему?

— Ноутбуки и планшеты под брендом Microsoft продолжат появляться. Что касается смартфонов, компания сократила количество рынков, где они продаются. Основной их заказчик — корпоративный сектор, там, где руководству необходимо удаленно наблюдать и управлять всем тем, что происходит на мобильных устройствах компании. Здесь Windows Mobile удобнее других ОС.

Идея дальнейшего развития мобильной платформы связана с появлением новых категорий устройств. К примеру, моя Lumia 950 XL поддерживает функцию Continuum — к ней без проводов можно подключить экран, мышь с клавиатурой и превратить смартфон практически в полноценный компьютер.





На недавно прошедшей конференции WinHEC 2016 была анонсирована поддержка полноценной Windows 10 на ARM-процессорах Qualcomm. Можно предположить, что все эти усилия совершенно очевидно сосредоточены на том, чтобы появился новый класс устройств.

Так что стратегия здесь очевидна — ARM-процессоры, полноценная Windows 10… Ждем не дождемся каких-то новинок.

Уже скоро мы не отличим виртуальную реальность от обычной

Напоследок мы решили узнать у топ-менеджера Microsoft о том, каким он видит ближайшее будущее.

— Футурологи из Microsoft обещают нам смешение виртуального и реального миров. Наши дети рады подаркам в Minecraft, точно так же, как обычным подаркам под елкой. Еще 20 лет, и они станут основной производственной силой страны, и для них реальный и виртуальный миры будут смешаны очень сильно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2017—2018 годах очень много устройств будет переработано под безграфический интерфейс. Это всё, что связано с управлением голосом, распознаванием речи и неким искусственным интеллектом, который, как правило, находится в «облаке».

К 2027 году нам обещают, что виртуальная реальность будет обеспечивать практически такой же эффект погружения, как окружающий нас мир. А еще к 2027 году 30% граждан в развитых странах не будут понимать с кем они разговаривают в процессе получения медицинских консультаций, обращений в колл-центр и заказа товаров или услуг — с живым человеком или ботом.

Так что уже совсем скоро нас ждет полное смешение реальности и повсеместная помощь искусственного интеллекта, который будет заменять живых людей. Но боятся роботов не нужно — у людей появятся новые специальности.