К трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения приговорили 56-летнего водителя МАЗа, который в ноябре прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил женщину с дочкой. Погибшая была пьяна. Согласно заключению экспертов, водитель имел возможность не допустить наезда на людей.





Трагедия произошла 22 ноября 2016 года, около 7.45, на проспекте Гагарина в Борисове. Бортовой МАЗ со скоростью около 50 км/ч ехал в направлении улицы 1-й Московской дивизии. За рулем грузовика находился водитель 1961 года рождения. На нерегулируемом пешеходном переходе МАЗ сбил 45-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь. Пешеходы погибли на месте ДТП. Водитель был взят под стражу.



Фото: Следственный комитет

Помимо уже известных фактов о ДТП, на заседании были обнародованы и те, что установили эксперты в ходе следствия: выяснилось, что МАЗ был технически исправным, водитель был трезв. В крови погибшей женщины было обнаружено 2,8% этилового спирта, что при жизни оценивалось бы как сильная степень алкогольного опьянения.

Обвиняемый по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Петр Иванович до заключения под стражу работал чуть больше года на Борисовском заводе агрегатов водителем бортового МАЗа. На все заседания, помимо жены, приходили и несколько его коллег — «поддержать».

— Иванович очень хороший человек и работник отличный, претензий к нему никогда не было, — рассказал возле зала суда снабженец завода Сергей. — Если кому-нибудь из нас дадут слово в суде, то мы расскажем про него. Возможно, наше мнение поможет и срок ему дадут меньше. Может, за кого-нибудь другого я бы сюда и не пошел…

— Кто знал, что под старость с Петей такое может случиться, — утирает слезы с глаз супруга обвиняемого Светлана. — Мы ведь семьей весь Крым объездили. Муж был за рулем, и никогда с нами ничего не случалось, правил он не нарушал, и ГАИ нас не наказывала. У него же даже все категории водительские есть.

Сторону пострадавших представляли Ирина — сестра погибшей Елены и тетя погибшей Кати, а также 60-летний Валерий, который потерял в аварии свою гражданскую жену и дочь. В суд не пришел 24-летний сын погибшей, а также по состоянию здоровья не смогли прийти родители погибшей женщины.

Ирина рассказала, что ее сестра проживала вместе с гражданским мужем и дочкой. Каждое утро Елена отводила и забирала из школы дочку сама — «ребенка нельзя одного в школу отпускать».

— Моя дочь и племянница Катя ходили в одну школу. Туда дети добирались вместе на городском автобусе, — пояснила потерпевшая. — За полчаса до аварии мне позвонила сестра: интересовалась, уехала ли моя дочь в школу. А в 7.50 мне позвонил мой муж и сказал, что Лену с дочкой сбила машина.

Вспоминая в суде о последнем разговоре с сестрой, Ирина сказала, что голос Елены был обычным, была ли она пьяна, женщина ответить не смогла.

Валерий, гражданский муж погибшей, пояснил, что в тот день уехал на работу около 6.00. Перед тем как уйти из дома, он разбудил жену, чтобы та отвела дочь в школу. Мужчина тоже не заметил, что Елена находилась в сильной степени опьянения.

Решение о том, как наказать виновного в произошедшем водителя, потерпевшие оставили на усмотрение суда. Ирина заявила иск о материальной компенсации причиненного морального вреда на сумму 70 тысяч рублей. Валерий аналогичный иск в ходе процесса не подавал — «я не знаю, надо ли это делать», — сообщил суду мужчина.





Следственный эксперимент показал, что водитель имел возможность увидеть пешеходов до столкновения. Но при подъезде к обозначенному пешеходному переходу он был невнимателен, не убедился в том, что на зебре нет людей, не снизил скорость и сбил пешеходов.

— Я виноват, признаю, — тихо выдавил из себя обвиняемый, глядя себе под ноги, после чего начал вспоминать события, предшествующие аварии.

Петр рассказал, что в это утро он собирался ехать в командировку в Молодечно. Был отдохнувшим и чувствовал себя нормально. Перед выездом водитель прошел медика и механика, а потом выехал с завода на грузовике вместе с работницей предприятия Инной. Дорога, установленные на ней знаки, расположение остановок были ему знакомы — ездил здесь Петр каждый день.

— Поехал в сторону АЗС. Еще было темно, освещение было плохое, встречные машины слепили фарами. Во время вождения я не отвлекался, по телефону не разговаривал. Подъехал к переходу… — на этих словах мужчина замолчал и вцепился обеими руками в металлические прутья клетки.

По всему было видно, что обвиняемому нелегко было вспоминать события того трагического утра. На минуту в зале повисла тишина.

— Не знаю, как это получилось. Я не заметил их просто. В последний момент увидел тень справа…

Водитель рассказал, что крутанул руль влево, чтобы избежать столкновения, но это ему не удалось. Одновременно он нажал на педаль тормоза, машина резко остановилась, но уже после того, как сбила людей.

— Как думаете, вы ехали с безопасной скоростью? — задала вопрос обвиняемому гособвинитель.

— Раз так случилось, значит, нет, наверное… Я раскаиваюсь сильно…





— Мы ехали как обычно. Водитель ни на что не отвлекался — он всегда внимательно ездит, — рассказала коллега обвиняемого Инна — женщина ехала в кабине МАЗа. — А потом я заметила силуэт. Я сказала: «Стойте, Иванович, силуэт какой-то». И буквально сразу — удар с моей стороны. Мы выскочили: лежит в стороне женщина и на дороге какой-то скруточек. Я подумала, может, куртка. Подбежала, а там ребенок лежит…

В суде также выступили и очевидцы аварии: они рассказали, что в то утро на проспекте Гагарина было довольно интенсивное движение. Ехать было непросто еще и из-за того, что свет встречных машин слепил глаза. Да и освещение в этом месте было недостаточным, даже несмотря на то, что с одной стороны дороги был установлен столб с двумя фонарями.

— Перед пешеходным переходом транспорт остановился, передо мной были две машины. Я увидел, что справа налево переходит дорогу девушка и ребенок, — рассказал очевидец ДТП Кирилл, который ехал по проспекту Гагарина навстречу МАЗу. — Честно говоря, когда я ехал, то пешеходов заметил не сразу, только когда передо мной автомобили остановились, увидел их в свете фар. На женщине была темная одежда, фликеров не было. Они прошли по переходу нашу сторону, и я поехал дальше. По встречной проехал МАЗ, и мне показалось, что он задел людей. Обернулся: а за грузовиком лежат два силуэта.



Через несколько дней после аварии возле места, где сбили людей, установили еще один фонарь, а на проезжей части появились лежачие полицейские

В суд явился и официальный представитель Борисовского завода агрегатов, где работал подсудимый.

— Предприятие оплатило расходы на погребение погибших пешеходов. Также мы готовы удовлетворить иск пострадавшей стороны о возмещении материальной компенсации морального вреда, но с его размером мы не согласны. Предлагаем ограничиться суммой в 10 тысяч рублей. К тому же впоследствии мы будем подавать регрессный иск на виновного в ДТП водителя и он будет выплачивать эти деньги. Стоит учитывать и его материальное положение.

В последнем слове осужденный еще раз попросил прощения у родственников погибших.

— Я хочу попросить прощения у всех родственников погибших, я не хотел этого…, — только и сумел сказать подсудимый.

В обвинительном заключении старший помощник прокурора Татьяна Голомако сообщила, что вина водителя была полностью доказана. При назначении наказания она попросила суд учесть чистосердечное признание обвиняемого, отсутствие отягчающих материалов, положительные характеристики с места работы, а также тот факт, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности.

— Прошу назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в условиях поселения, с лишением права управлять транспортным средством в течение 5 лет. Решение о размере материальной компенсации морального вреда оставляю на усмотрение суда, — резюмировала гособвинитель Татьяна Голомако.

Суд Борисовского района признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и приговорил его к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

В счет материальной компенсации морального вреда пострадавшей Ирине с Борисовского завода агрегатов решено взыскать 15 тысяч рублей. Также предприятие должно оплатить расходы пострадавшей на адвоката и оплату госпошлины.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке в течение 10 дней.