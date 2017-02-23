В пятницу, 24 февраля, министерство связи и информации выпустило в обращение почтовый блок "100-летие белорусской милиции". В этот же день министры связи и внутренних дел провели торжественное гашение марки.

Всего выпущено 15 тысяч экземпляров памятной марки.

"Марка с изображением министерства внутренних дел разлетится по миру, и для нас это повод гордиться этим событием (100-летием белорусской милиции — Sputnik), донести его до многих людей, в том числе тех, кто занимается коллекционированием", — рассказал глава МВД Игорь Шуневич.

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