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Видеофакт: гашение почтовой марки к 100-летию белорусской милиции

24.02.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 24 февраля, министерство связи и информации выпустило в обращение почтовый блок "100-летие белорусской милиции". В этот же день министры связи и внутренних дел провели торжественное гашение марки.

Всего выпущено 15 тысяч экземпляров памятной марки.

"Марка с изображением министерства внутренних дел разлетится по миру, и для нас это повод гордиться этим событием (100-летием белорусской милиции — Sputnik), донести его до многих людей, в том числе тех, кто занимается коллекционированием", — рассказал глава МВД Игорь Шуневич.

Больше видео смотрите на нашем канале в Youtube.

 
 
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В Министерстве внутренних дел состоялось специальное гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию белорусской милиции. Смотрите на видео, как проходил...

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