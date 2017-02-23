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Мобильный интернет velcom подвергся DDOS-атаке

24.02.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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Абоненты velcom в соцсетях пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета. В компании подтвердили: на сети оператора произошла DDOS-атака.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня утром в Twitter появились жалобы от абонентов из Минска и Жлобина. «Впервые за последние пару месяцев перезагрузил телефон. Не помогает. Будто обрывы сети постоянно», — написал один из пользователей.

По данным оператора, атака случилась 24 февраля и продлилась с 9.49 до 10.10 утра. Затронут оказался только мобильный интернет.

«Только 20 минут потребовалось для отражения атаки», — рассказал глава пресс-службы компании Вячеслав Смирнов. По его словам, атака шла из-за рубежа.

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Теги: Минск
 
 
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По данным оператора, атака шла из-за рубежа.

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