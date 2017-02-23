Абоненты velcom в соцсетях пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета. В компании подтвердили: на сети оператора произошла DDOS-атака.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня утром в Twitter появились жалобы от абонентов из Минска и Жлобина . «Впервые за последние пару месяцев перезагрузил телефон. Не помогает. Будто обрывы сети постоянно», — написал один из пользователей.

По данным оператора, атака случилась 24 февраля и продлилась с 9.49 до 10.10 утра. Затронут оказался только мобильный интернет.

«Только 20 минут потребовалось для отражения атаки», — рассказал глава пресс-службы компании Вячеслав Смирнов. По его словам, атака шла из-за рубежа.