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Мобильный интернет velcom подвергся DDOS-атаке
Абоненты velcom в соцсетях пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета. В компании подтвердили: на сети оператора произошла DDOS-атака.
Сегодня утром в Twitter появились жалобы от абонентов
По данным оператора, атака случилась 24 февраля и продлилась с 9.49 до 10.10 утра. Затронут оказался только мобильный интернет.
«Только 20 минут потребовалось для отражения атаки», — рассказал глава пресс-службы компании Вячеслав Смирнов. По его словам, атака шла из-за рубежа.
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По данным оператора, атака шла из-за рубежа.
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