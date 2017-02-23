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Минск заявил, что вопрос по газу решен

24.02.2017 12:51 — Разное | БДГ  
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Белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.

По словам министра, решения по газовой проблеме были приняты, но решаться и согласовываться будут на политическом уровне. Как сообщил Потупчик журналистам, сейчас важно выполнить все нормы из подписанного договора о ЕАЭС, в первую очередь, о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

Как отметил министр энергетики, чтобы создать к 1 июля 2019 года общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года общего рынка газа, необходимо «максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся».

«Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», — приводит БЕЛТА слова Потупчика.

Напомним, что 10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели. А уже 16 февраля Владимир Семашко заявил, что подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается «на следующей неделе».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.

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