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Более 550 фур стоят на выезде из Беларуси
Более 550 фур ожидают 24 февраля выезда из Беларуси в страны Европейского союза.
Как свидетельствуют
Также выезда в Латвию ждут 70 грузовиков в "Григоровщине" и 110 в "Урбанах".
А на границе с Польшей фуры в очередях стоят лишь «Брузгах» - там насчитывается 10 большегрузов. Кроме того, на польском направлении собрались в очереди и легковые автомобили: 15 - в "Брузгах" и 60 - "Бресте автодорожном".
Напомним, что в начале недели, 20 февраля, очереди из большегрузов на границе Беларуси и ЕС
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Более 550 фур ожидают 24 февраля выезда из Беларуси в страны Европейского союза.
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