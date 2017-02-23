Более 550 фур ожидают 24 февраля выезда из Беларуси в страны Европейского союза.

Как свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 12:00, на литовском направлении в пункте пропуска "Каменный Лог" ждут выезда 180 большегрузов, в "Котловке" – 60, в "Беняконях" – 52, в "Привалке" – 72. На въезде в Беларусь в очередях стоят по 10 фур в «Котловке» и «Каменном Логе».

Также выезда в Латвию ждут 70 грузовиков в "Григоровщине" и 110 в "Урбанах".

А на границе с Польшей фуры в очередях стоят лишь «Брузгах» - там насчитывается 10 большегрузов. Кроме того, на польском направлении собрались в очереди и легковые автомобили: 15 - в "Брузгах" и 60 - "Бресте автодорожном".