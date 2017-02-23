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В Бресте ГАИ задержала пьяного бесправника на мотоцикле

24.02.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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23 февраля в Бресте инспекторы задержали пьяного бесправника на мотоцикле. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Около 14.30 на перекрестке улиц Писателя Смирнова и Ключевой внимание инспекторов привлекли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле «Днепр» без мотошлемов. Сотрудники ГАИ остановили транспортное средство.

— У водителя мотоцикла имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Также от не стал подписывать составленные в отношении него административные материалы, — сказали в ГАИ.


В ходе проверки выяснилось, что задержанный брестчанин — патологический нарушитель: в 2012 году он был лишен права управления ТС за езду пьяным, в 2015 году вновь привлекался по этой же статье. Более того, в отношении мужчины вынесен запрет на управление ТС по медицинским показаниям, а зарегистрированный в Дрогичинском районе мотоцикл, по его словам, он нашел.

В отношении водителя инспекторы составили три административных материала. Также один протокол получил пассажир мотоцикла.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении водителя инспекторы составили три административных материала.

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