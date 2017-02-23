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Стали известны подробности инцидента с самолетом под Бобруйском

24.02.2017 13:06 — Разное | БДГ  
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Инцидент с военным самолетом МиГ-29 под Бобруйском произошел во время набора скорости перед взлетом, когда за несколько секунд до отрыва от земли у машины загорелся один из двигателей.

Пилот убрал шасси, сумев трением фюзеляжа о взлетную полосу погасить скорость и остановить самолет. Затем он катапультировался, сообщает «Коммерческий курьер».

После инцидента охрана военного аэродрома значительно усилена. Под особую охрану был взят склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, все полеты боевой авиации в Бобруйске были временно прекращены.

Напомним, что авария произошла 23 февраля. Всего за годы независимости в Беларуси войска ВВС и ПВО Беларуси потеряли девять боевых машин. Погибло десять летчиков. Один самолёт потерпел катастрофу во время авиасалона в польском городе Радом, остальные восемь потерпели крушение в Беларуси.

Отметим также, что 27 января в Конго разбился вертолет, которым управлял белорусский экипаж.

 
 
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Инцидент с военным самолетом МиГ-29 под Бобруйском произошел во время набора скорости перед взлетом, когда за несколько секунд до отрыва от земли у машины загорелся...

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