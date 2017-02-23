|
Стали известны подробности инцидента с самолетом под Бобруйском
Инцидент с военным самолетом МиГ-29 под Бобруйском произошел во время набора скорости перед взлетом, когда за несколько секунд до отрыва от земли у машины загорелся один из двигателей.
Пилот убрал шасси, сумев трением фюзеляжа о взлетную полосу погасить скорость и остановить самолет. Затем он катапультировался, сообщает
После инцидента охрана военного аэродрома значительно усилена. Под особую охрану был взят склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, все полеты боевой авиации в Бобруйске были временно прекращены.
Напомним, что
Отметим также, что 27 января в Конго
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент с военным самолетом МиГ-29 под Бобруйском произошел во время набора скорости перед взлетом, когда за несколько секунд до отрыва от земли у машины загорелся...
|
Архив (Разное)
Комментарии