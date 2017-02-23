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В Брестской области пьяный водитель на Volkswagen врезался в остановку

24.02.2017 13:48 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 23 февраля, около 18.40, на улице Советской в городе Высокое. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


— По предварительной информации, 50-летний брестчанин, управляя автомобилем Volkswagen, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с остановочным пунктом, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. В ГАИ отметили, что водитель и пассажир VW находились в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались.


В отношении водителя инспекторы составили два административных протокола: за отказ от медосвидетельствования и ДТП.

 
 
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Авария произошла 23 февраля, около 18.40, на улице Советской.

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