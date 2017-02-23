Авария произошла 23 февраля, около 18.40, на улице Советской в городе Высокое. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 50-летний брестчанин, управляя автомобилем Volkswagen, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с остановочным пунктом, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. В ГАИ отметили, что водитель и пассажир VW находились в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались.





В отношении водителя инспекторы составили два административных протокола: за отказ от медосвидетельствования и ДТП.