МИНСК, 24 фев – Sputnik. Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси в субботу 25 февраля, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Зима заканчивается, и южные ветра принесли мартовское тепло, мокрый снег, дожди и сырость. Но в ночь с пятницы на субботу в Беларусь прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения", – сказал специалист.

По словам Рябова, в субботу ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью составит –1..–7°С, днем – –3..+3°С.

В воскресенье 26 февраля днем на большей части территории Беларуси снова пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, температурный режим существенно не изменится: ночью –1..–7°С, днем –1..+4°С.

В понедельник ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем небольшой дождь, будет слабый туман, а температура воздуха ночью составит –2..+4°С, днем +1..+6°С, по юго-западу Беларуси – до +8°С.