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Рябов: в субботу 25 февраля в Беларуси похолодает

24.02.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси в субботу 25 февраля, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: в субботу 25 февраля в Беларуси похолодает
© flickr.com/ Michael Sveikutis
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"Зима заканчивается, и южные ветра принесли мартовское тепло, мокрый снег, дожди и сырость. Но в ночь с пятницы на субботу в Беларусь прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения", – сказал специалист.

По словам Рябова, в субботу ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью составит –1..–7°С, днем – –3..+3°С. 

В воскресенье 26 февраля днем на большей части территории Беларуси снова пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, температурный режим существенно не изменится: ночью –1..–7°С, днем –1..+4°С.

В понедельник ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем небольшой дождь, будет слабый туман, а температура воздуха ночью составит –2..+4°С, днем +1..+6°С, по юго-западу Беларуси – до +8°С. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, снова потеплеет уже в понедельник 27 февраля – по юго-западу Беларуси ожидается до +8°С

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