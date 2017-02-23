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Рябов: в субботу 25 февраля в Беларуси похолодает
24.02.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси в субботу 25 февраля, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
"Зима заканчивается, и южные ветра принесли мартовское тепло, мокрый снег, дожди и сырость. Но в ночь с пятницы на субботу в Беларусь прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения", – сказал специалист.
По словам Рябова, в субботу ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью составит –1..–7°С, днем – –3..+3°С.
В воскресенье 26 февраля днем на большей части территории Беларуси снова пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, температурный режим существенно не изменится: ночью –1..–7°С, днем –1..+4°С.
В понедельник ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем небольшой дождь, будет слабый туман, а температура воздуха ночью составит –2..+4°С, днем +1..+6°С, по юго-западу Беларуси – до +8°С.
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По информации Гидромета, снова потеплеет уже в понедельник 27 февраля – по юго-западу Беларуси ожидается до +8°С
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