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Минэнерго: Цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

24.02.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Минэнерго: Цена российского газа определена, вопрос - в политической воле

фото: informsfera.com

Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось согласовать с политическим руководством обеих стран.

Решения по цене за российский газ для Беларуси приняты и  "доведены до руководства обеих стран". "Все дальнейшие шаги зависят от политической воли", — заявил министр энергетики Владимир Потупчик, передает БЕЛТА.

При обсуждении газового вопроса Беларусь настаивает на выполнении норм, заложенных в Договоре о ЕАЭС, сказал министр энергетики.

Беларусь рассчитывает максимально сблизить цены на газ для Беларуси и России. "В этом году мы платим по цене, которая формируется по формуле ЯНАО", - сказал Владимир Потупчик. В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы.

Министр подчеркнул, что сейчас цена на газ для белорусских энергетиков в два раза выше, чем для их российских коллег.

Вице-премьер Владимир Семашко также выступил на итоговой коллегии Министерства энергетики. Он заявил, что Беларусь должна добиться существенного снижения цены на природный газ. По его словам Беларусь и Россия близки к согласованию условий поставок газа.

Мы занимаемся этим почти полтора года, и я надеюсь, что близки к разрешению", - отметил Владимир Семашко.

Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийских ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты, т.е. протокола", - добавил вице-премьер.

 
 
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Беларусь в переговорах с Россией пытается добиться существенного снижения цены на газ. Каждая из сторон определила размер цены за газ, осталось согласовать с...

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