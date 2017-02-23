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Ольга Корбут продает на аукционе свои олимпийские медали

24.02.2017 13:33 — Разное | Ежедневник  
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Ольга Корбут продает на аукционе свои олимпийские медали

фото: СБ Беларусь сегодня

Продажа состоится 25-16 февраля наукционе Platinum Night ("Платиновая ночь") в Далласе. На аукционе будут представлены награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут и каскадера Ивела Книвела.

В Далласе завтра и послезавтра пройдет аукцион Platinum Night ("Платиновая ночь"). Главными лотами на нем будут награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут и известного многочисленныит трюками на мотоцикле каскадера Ивела Книвела. Организаторы аукциона рассчитывают, что общая сумма продаж превысит 10 млн долларов, пишет sb.by.

Директор Heritage Sports Collectibles Крис Иви заявил, что коллекционеры 40 лет ждали возможности приобрести сокровища от Корбут и Книвела.

Ольга Корбут выставила на аукцион свою большую коллекцию наград и значков. Знаменитая белорусская гимнастка продает среди прочего пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, гимнастический купальник, в котором она выступала на чемпионате Европы в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, который она получила в 1970 году.

Поучаствовать в аукционе через интернет на сайте ha.com может каждый желающий.

 
 
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Продажа состоится 25-16 февраля наукционе Platinum Night ("Платиновая ночь") в Далласе. На аукционе будут представлены награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги...

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