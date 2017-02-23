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Концерт Дмитрия Хворостовского в Минске отменен

24.02.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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Ухудшение состояния здоровья российского оперного певца Дмитрия Хворостовского вынудило его отменить все выступления на весну. Концерт, запланированный на 2 марта во Дворце Республики отменен.


«С огромным сожалением сообщаем об отмене концерта Дмитрия Хворостовского, который должен был состояться 2 марта во Дворце Республики. Ухудшение состояния здоровья артиста вынудило его отменить все запланированные на весну выступления для прохождения курса лечения, — сообщили организаторы. — Мы выражаем Дмитрию Александровичу нашу искреннюю поддержку, желаем сил, мужества и скорейшего возвращения на сцену».

Вернуть денежные средства за билеты можно будет с 1 марта 2017 года по 1 мая 2017 года.

Электронные билеты, приобретенные через систему ЕРИП, возвращаются билетными операторами, у которых были приобретены.

Возврат физических билетов будет осуществляться по адресу: Интернациональная 16, 3 этаж. График работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 18.00.

По вопросам возврата билетов обращайтесь по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11, +375 17 327 68 23.

 
 
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Ухудшение состояния здоровья российского оперного певца Дмитрия Хворостовского вынудило его отменить все запланированные на весну выступления.

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