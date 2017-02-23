Выпить кофе и съесть десерт за 5 рублей: в Минске проходит гастрономический фестиваль
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Вчера в Минске начался гастрономический кофейный фестиваль. Вплоть до 12 марта 20 столичных заведений порадуют посетителей своим дегустационным меню — всего за 5 рублей.
Каждое кафе предлагает попробовать определенный сет, в который входит кофейный напиток и десерт с фиксированной стоимостью. Кроме того, у гостей есть возможность определить победителя фестиваля, проголосовав за лучший сет.
Так, например, в
Union Coffee бариста приготовят кофе Flat White с оттенками миндаля. Приятным бонусом станет сладкий бургер с хворостом, в состав которого входит шоколад, ванильное мороженое, маскарпоне, банановое пюре и ягоды. Фото с сайта gastrofest.by
Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 5 рублей):
Wake Up COFFEE
1. Кофе Wake Up с шафраном.
2. Кокосово-шоколадное противостояние: шарики из кокоса, миндаля, клюквы и молочного шоколада в противовес треугольникам из фиников, кокоса, фундука и какао.
«Морже»
1. Шоколадно-кофейный напиток — горячий мокко и тающее сливочное мороженое.
2. Домашние вафли с кленовым сиропом.
GURU Coffee Club
1. Нежный латте с добавлением масла бергамота.
2. Венский круассан с джемами из инжира и черники.
BOCAFE
1. Cмузи на основе эспрессо: бодрящее облако с пломбиром и банановым пюре.
2. Пышные блинчики.
«Абсурд»
1. Черный лесной кофе: эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками.
2. Домашний пирог по старинному бабушкиному рецепту.
3. Креативное шоколадное пироженко.
4. Профитроль с секретной начинкой.
Dolce
1. Кофе Billberry flash.
2. Пирожное Billberry: муссовая шапочка с натуральной черникой и вытяжкой из ягод годжи на слое нежного крем-чиза с ягодами годжи и зеленым чаем на хрустящем ореховом декуазе.
Surf Coffee
1. Флэт Уайт с ароматом ванили.
2. Вanana bread — банановый хлеб с кусочками шоколада, потрясающей нежной текстурой и хрустящей корочкой.
«Даблби»
1. Лавандовый раф.
2. Круассан.
Сoffeeberry
1. Медовый раф с пряностями.
2. Медово-яблочный трайфл с нежнейшим кремом из рикотты.
3. Каннеле — ромово-ванильное пирожное с хрустящей карамельной корочкой, родом из Франции.
17/5 Coffee & Binge
1. Шоколадный мокко со взбитыми сливками.
2. Традиционные бурекасы с творогом и ягодами.
«Бейкери дю солей»
1. Ванильный раф-кофе.
2. Французский киш с начинкой из шпината, моцареллы и яично-сливочной заливки.
3. Профитроль из заварного теста, чиз-крема и домашней карамели.
Brioche Paris
1. Американо с молоком и бельгийским шоколадом.
2. Муссовое пирожное «Манго-маракуйя» — генуэзский бисквит, хрустящий слой с белым шоколадом и роялтином, легкое кули манго-маракуйя в сочетании с муссом "Баваруаз".
Lavazza
1. Авторский кофейный напиток из 4 компонентов. Основа — классический эспрессо, смешанный с теплыми сливками и взбитым молоком, и воздушным кофейным муссом.
2. Чизкейк.
FACES Coffee Club
1. Раф-кофе с нотами ванили, в меру сладкий и очень нежный.
2. Тирамису собственного приготовления.
You Coffee
1. Карамельный раф.
2. Бонкейк и печенье «Макарунс».
«26»
1. Авторский кофейный напиток от бариста.
2. Творожно-ягодный пудинг с семенами чиа.
SORSO di espresso
1. Фирменный капучино наоборот.
2. Сет из панна-котт в разных обличиях с секретной начинкой.
Ресторан «Золотой гребешок»
1. Кофе с молоком.
2. Je t’aime — уникальный десерт авторского приготовления с сыром маскарпоне, миндальным бисквитом и грушевой начинкой.
«Валенка»
1. Авторский кофейный напиток.
2. Десерт Аннет Крузе: печеное яблоко в карамели с сердцем из крема патисьер на подушке из саварена, декорированное карамелизованным грецким орехом.
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Вчера в Минске начался гастрономический кофейный фестиваль. Вплоть до 12 марта 20 столичных заведений порадуют посетителей своим дегустационным меню.
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