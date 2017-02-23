Вчера в Минске начался гастрономический кофейный фестиваль. Вплоть до 12 марта 20 столичных заведений порадуют посетителей своим дегустационным меню — всего за 5 рублей.

Каждое кафе предлагает попробовать определенный сет, в который входит кофейный напиток и десерт с фиксированной стоимостью. Кроме того, у гостей есть возможность определить победителя фестиваля, проголосовав за лучший сет.

Так, например, в Union Coffee бариста приготовят кофе Flat White с оттенками миндаля. Приятным бонусом станет сладкий бургер с хворостом, в состав которого входит шоколад, ванильное мороженое, маскарпоне, банановое пюре и ягоды.



Фото с сайта gastrofest.by

Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 5 рублей):



Wake Up COFFEE



1. Кофе Wake Up с шафраном.

2. Кокосово-шоколадное противостояние: шарики из кокоса, миндаля, клюквы и молочного шоколада в противовес треугольникам из фиников, кокоса, фундука и какао.



«Морже»



1. Шоколадно-кофейный напиток — горячий мокко и тающее сливочное мороженое.

2. Домашние вафли с кленовым сиропом.



GURU Coffee Club



1. Нежный латте с добавлением масла бергамота.

2. Венский круассан с джемами из инжира и черники.



BOCAFE



1. Cмузи на основе эспрессо: бодрящее облако с пломбиром и банановым пюре.

2. Пышные блинчики.



«Абсурд»



1. Черный лесной кофе: эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками.

2. Домашний пирог по старинному бабушкиному рецепту.

3. Креативное шоколадное пироженко.

4. Профитроль с секретной начинкой.



Dolce



1. Кофе Billberry flash.

2. Пирожное Billberry: муссовая шапочка с натуральной черникой и вытяжкой из ягод годжи на слое нежного крем-чиза с ягодами годжи и зеленым чаем на хрустящем ореховом декуазе.



Surf Coffee



1. Флэт Уайт с ароматом ванили.

2. Вanana bread — банановый хлеб с кусочками шоколада, потрясающей нежной текстурой и хрустящей корочкой.



«Даблби»



1. Лавандовый раф.

2. Круассан.



Сoffeeberry



1. Медовый раф с пряностями.

2. Медово-яблочный трайфл с нежнейшим кремом из рикотты.

3. Каннеле — ромово-ванильное пирожное с хрустящей карамельной корочкой, родом из Франции.



17/5 Coffee & Binge



1. Шоколадный мокко со взбитыми сливками.

2. Традиционные бурекасы с творогом и ягодами.



«Бейкери дю солей»



1. Ванильный раф-кофе.

2. Французский киш с начинкой из шпината, моцареллы и яично-сливочной заливки.

3. Профитроль из заварного теста, чиз-крема и домашней карамели.



Brioche Paris



1. Американо с молоком и бельгийским шоколадом.

2. Муссовое пирожное «Манго-маракуйя» — генуэзский бисквит, хрустящий слой с белым шоколадом и роялтином, легкое кули манго-маракуйя в сочетании с муссом "Баваруаз".



Lavazza



1. Авторский кофейный напиток из 4 компонентов. Основа — классический эспрессо, смешанный с теплыми сливками и взбитым молоком, и воздушным кофейным муссом.

2. Чизкейк.



FACES Coffee Club



1. Раф-кофе с нотами ванили, в меру сладкий и очень нежный.

2. Тирамису собственного приготовления.



You Coffee



1. Карамельный раф.

2. Бонкейк и печенье «Макарунс».



«26»



1. Авторский кофейный напиток от бариста.

2. Творожно-ягодный пудинг с семенами чиа.



SORSO di espresso



1. Фирменный капучино наоборот.

2. Сет из панна-котт в разных обличиях с секретной начинкой.



Ресторан «Золотой гребешок»



1. Кофе с молоком.

2. Je t’aime — уникальный десерт авторского приготовления с сыром маскарпоне, миндальным бисквитом и грушевой начинкой.



«Валенка»



1. Авторский кофейный напиток.

2. Десерт Аннет Крузе: печеное яблоко в карамели с сердцем из крема патисьер на подушке из саварена, декорированное карамелизованным грецким орехом.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Brutto.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»