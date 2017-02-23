﻿ Выпить кофе и съесть десерт за 5 рублей: в Минске проходит гастрономический фестиваль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выпить кофе и съесть десерт за 5 рублей: в Минске проходит гастрономический фестиваль

24.02.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в Минске начался гастрономический кофейный фестиваль. Вплоть до 12 марта 20 столичных заведений порадуют посетителей своим дегустационным меню — всего за 5 рублей.

Каждое кафе предлагает попробовать определенный сет, в который входит кофейный напиток и десерт с фиксированной стоимостью. Кроме того, у гостей есть возможность определить победителя фестиваля, проголосовав за лучший сет.

Так, например, в Union Coffee бариста приготовят кофе Flat White с оттенками миндаля. Приятным бонусом станет сладкий бургер с хворостом, в состав которого входит шоколад, ванильное мороженое, маскарпоне, банановое пюре и ягоды.


Фото с сайта gastrofest.by

Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 5 рублей):

 


Wake Up COFFEE

1. Кофе Wake Up с шафраном.
2. Кокосово-шоколадное противостояние: шарики из кокоса, миндаля, клюквы и молочного шоколада в противовес треугольникам из фиников, кокоса, фундука и какао.

 


«Морже»

1. Шоколадно-кофейный напиток — горячий мокко и тающее сливочное мороженое.
2. Домашние вафли с кленовым сиропом.

 


GURU Coffee Club

1. Нежный латте с добавлением масла бергамота.
2. Венский круассан с джемами из инжира и черники.

 


 BOCAFE

1. Cмузи на основе эспрессо: бодрящее облако с пломбиром и банановым пюре.
2. Пышные блинчики.

 


«Абсурд»

1. Черный лесной кофе: эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками.
2. Домашний пирог по старинному бабушкиному рецепту.
3. Креативное шоколадное пироженко.
4. Профитроль с секретной начинкой.

 


 Dolce

1. Кофе Billberry flash.
2. Пирожное Billberry: муссовая шапочка с натуральной черникой и вытяжкой из ягод годжи на слое нежного крем-чиза с ягодами годжи и зеленым чаем на хрустящем ореховом декуазе.

 


 Surf Coffee 

1. Флэт Уайт с ароматом ванили.
2. Вanana bread — банановый хлеб с кусочками шоколада, потрясающей нежной текстурой и хрустящей корочкой.

 


«Даблби»

1. Лавандовый раф.
2. Круассан.

 


 Сoffeeberry

1. Медовый раф с пряностями.
2. Медово-яблочный трайфл с нежнейшим кремом из рикотты.
3. Каннеле — ромово-ванильное пирожное с хрустящей карамельной корочкой, родом из Франции.

 


 17/5 Coffee & Binge 

1. Шоколадный мокко со взбитыми сливками.
2. Традиционные бурекасы с творогом и ягодами.

 


«Бейкери дю солей»

1. Ванильный раф-кофе.
2. Французский киш с начинкой из шпината, моцареллы и яично-сливочной заливки.
3. Профитроль из заварного теста, чиз-крема и домашней карамели.

 


 Brioche Paris

1. Американо с молоком и бельгийским шоколадом.
2. Муссовое пирожное «Манго-маракуйя» — генуэзский бисквит, хрустящий слой с белым шоколадом и роялтином, легкое кули манго-маракуйя в сочетании с муссом "Баваруаз".

 


 Lavazza

1. Авторский кофейный напиток из 4 компонентов. Основа — классический эспрессо, смешанный с теплыми сливками и взбитым молоком, и воздушным кофейным муссом.
2. Чизкейк.

 


 FACES Coffee Club

1. Раф-кофе с нотами ванили, в меру сладкий и очень нежный.
2. Тирамису собственного приготовления.

 


 You Coffee

1. Карамельный раф.
2. Бонкейк и печенье «Макарунс».

 


«26»

1. Авторский кофейный напиток от бариста.
2. Творожно-ягодный пудинг с семенами чиа.

 


 SORSO di espresso

1. Фирменный капучино наоборот.
2. Сет из панна-котт в разных обличиях с секретной начинкой.

 


Ресторан «Золотой гребешок»

1. Кофе с молоком.
2. Je t’aime — уникальный десерт авторского приготовления с сыром маскарпоне, миндальным бисквитом и грушевой начинкой.

 


«Валенка»

1. Авторский кофейный напиток.
2. Десерт Аннет Крузе: печеное яблоко в карамели с сердцем из крема патисьер на подушке из саварена, декорированное карамелизованным грецким орехом.

 

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Brutto.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Минске начался гастрономический кофейный фестиваль. Вплоть до 12 марта 20 столичных заведений порадуют посетителей своим дегустационным меню.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестской области пьяный водитель на Volkswagen врезался в остановку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика