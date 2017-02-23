﻿ Серебрянка, драка и угон отцовской тачки. Макс Корж снял в Минске клип о подростках. 21.by
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Серебрянка, драка и угон отцовской тачки. Макс Корж снял в Минске клип о подростках

24.02.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Макс Корж выпустил новый клип, снятый в Минске. В видео на песню «Малый повзрослел» показывается жизнь подростков, а также районы Грушевка и Серебрянка.


По сюжету подросток ночью угоняет отцовский Ford Mondeo из дома в частном секторе Грушевки и едет на вечеринку. Далее в клипе показаны сложные отношения между его сверстниками, танцы, драки, алкоголь и отделение милиции. Чем все это заканчивается — смотрите в видео.

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Многие подростки в клипе — обычные ребята из Минска, которых отбирали на кастинге. «Просили прийти на кастинг в кроссовках и олимпийке, если есть. Задавали простые вопросы. Спрашивали, был ли до этого опыт съемок», — рассказал AFISHA.TUT.BY один из участников.


«Всем малым спасибо! Мы сделали это! Посвящается неповторимой юности, родительским нервам и лунинецким дискачам!» — написал Макс Корж в сопровождение к клипу на своей странице в соцсети. Он также выразил благодарность минскому детскому дому № 6 и лично Тамаре Эдуардовне.


 
Теги: Минск
 
 
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Большинство подростков в клипе - обычные ребята из Минска, которых отбирали на кастинге.

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