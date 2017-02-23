Сегодня Макс Корж выпустил новый клип, снятый в Минске. В видео на песню «Малый повзрослел» показывается жизнь подростков, а также районы Грушевка и Серебрянка.





По сюжету подросток ночью угоняет отцовский Ford Mondeo из дома в частном секторе Грушевки и едет на вечеринку. Далее в клипе показаны сложные отношения между его сверстниками, танцы, драки, алкоголь и отделение милиции. Чем все это заканчивается — смотрите в видео.

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Многие подростки в клипе — обычные ребята из Минска, которых отбирали на кастинге. «Просили прийти на кастинг в кроссовках и олимпийке, если есть. Задавали простые вопросы. Спрашивали, был ли до этого опыт съемок», — рассказал AFISHA.TUT.BY один из участников.





«Всем малым спасибо! Мы сделали это! Посвящается неповторимой юности, родительским нервам и лунинецким дискачам!» — написал Макс Корж в сопровождение к клипу на своей странице в соцсети. Он также выразил благодарность минскому детскому дому № 6 и лично Тамаре Эдуардовне.



