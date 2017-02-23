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Ольга Корбут выставила свои награды на аукцион

24.02.2017 14:50 — Разное | БДГ  
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В Далласе (США) 24-25 февраля пройдет аукцион Platinum Night, главными лотами на котором станут награды четырехкратной олимпийской чемпионки, уроженки белорусского Гродно Ольги Корбут.

Вместе с ней на торги свои вещи выставил знаменитый многочисленными трюками на мотоцикле каскадер Ивел Книвел. Участие в аукционе через сайт HA.com может принять любой желающий. Организаторы аукциона рассчитывают заработать на аукционе 10 млн долларов, сообщает «Советская Белоруссия».

Цены на золотые медали Ольги Корбут с Олимпийских игр 1972 и 1976 годов начинаются с 25-26 тыс. долларов за каждую, на серебряные – за 15 тыс. Всего продается три «золота» и два «серебра». Гимнастический купальник с выступления в Лондоне в 1973 году оценили в 2500 долларов, значок мастера спорта СССР, врученный ей министерством спорта БССР в 1970 году, - в 250. Также можно приобрести выданный спортсменке в 2000 году первыф паспорт гражданки США, включая олимпийские беджи, значки, орденские книжки и прочее.

Всего Ольга Корбут завоевала за свою карьеру в копилке которых четыре золотых и две серебряных медали Олимпиад 1972 и 1976 годов, два золота и четыре серебра чемпионата мира 1974 года. В честь нее была названа гимнастическая «Петля Корбут», которую она впервые исполнила на Олимпиаде в Мюнхене.

В 1991 году она с мужем и сыном улетела в США. В 2000 году пара развелась, муж улетел в Беларусь, а она осталась  и вскоре получила гражданство Соединенных Штатов. Правда, на новой Родине дела у нее не складывались. В 2002 года она попалась на краже продуктов из магазина Атланты, а вскоре за изготовление фальшивых денег в Беларусь депортировали ее сына. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Далласе (США) 24-25 февраля пройдет аукцион Platinum Night, главными лотами на котором станут награды четырехкратной олимпийской чемпионки, уроженки белорусского Гродно...

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