Соседский кот забежал в приоткрывшуюся дверь одной из комнат коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга. Хозяин попытался в темноте найти животное, подсветил фонариком и увидел мумию в красной кофте на мусорной куче.

Как спишет « Фонтанка », нашедший мумию в коммуналке — 52-летний сосед, который затеял праздничную уборку вечером 23 февраля. Во время уборки общего коридора задел пылесосом дверь соседней комнаты, и в образовавшуюся щель тут же юркнул кот. В комнату, принадлежащую 71-летней женщине, давно никто не заходил. Саму хозяйку соседи видели в последний раз года три назад.



Тот самый дом с мумией. Фото Яндекс. Карта

Мумия в красной кофте сидела между шкафом и тумбочкой мумию.

Как никто не отреагировал на то, что в квартире разлагается тело? Соседи объяснили полицейским: женщина была не совсем нормальной, тащила с помойки в комнату все, что приглянулось, так что запахи из ее комнаты всегда были не самые приятные.

Полицейским предполагают, что мумия — это и есть исчезнувшая три года назад хозяйка.