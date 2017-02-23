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В Петербуржской коммуналке кот помог найти мумию
Соседский кот забежал в приоткрывшуюся дверь одной из комнат коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга. Хозяин попытался в темноте найти животное, подсветил фонариком и увидел мумию в красной кофте на мусорной куче.
Как спишет «
Мумия в красной кофте сидела между шкафом и тумбочкой мумию.
Как никто не отреагировал на то, что в квартире разлагается тело? Соседи объяснили полицейским: женщина была не совсем нормальной, тащила с помойки в комнату все, что приглянулось, так что запахи из ее комнаты всегда были не самые приятные.
Полицейским предполагают, что мумия — это и есть исчезнувшая три года назад хозяйка.
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Три года "пропавшая" соседка мумифицировалась в комнате, которая даже не была заперта изнутри
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