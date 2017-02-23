﻿ В Петербуржской коммуналке кот помог найти мумию. 21.by
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В Петербуржской коммуналке кот помог найти мумию

24.02.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
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Соседский кот забежал в приоткрывшуюся дверь одной из комнат коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга. Хозяин попытался в темноте найти животное, подсветил фонариком и увидел мумию в красной кофте на мусорной куче.

Как спишет «Фонтанка», нашедший мумию в коммуналке — 52-летний сосед, который затеял праздничную уборку вечером 23 февраля. Во время уборки общего коридора задел пылесосом дверь соседней комнаты, и в образовавшуюся щель тут же юркнул кот. В комнату, принадлежащую 71-летней женщине, давно никто не заходил. Саму хозяйку соседи видели в последний раз года три назад.


Тот самый дом с мумией. Фото Яндекс. Карта

Мумия в красной кофте сидела между шкафом и тумбочкой мумию.

Как никто не отреагировал на то, что в квартире разлагается тело? Соседи объяснили полицейским: женщина была не совсем нормальной, тащила с помойки в комнату все, что приглянулось, так что запахи из ее комнаты всегда были не самые приятные.

Полицейским предполагают, что мумия — это и есть исчезнувшая три года назад хозяйка.

 
 
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Три года "пропавшая" соседка мумифицировалась в комнате, которая даже не была заперта изнутри

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