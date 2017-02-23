Сотрудники Гомельской ГАИ за полночь были вызваны на место происшествия на трассе М5 Минск — Гомель. Выяснение обстоятельств ДТП показало, что его виновником стал пешеход, находившийся на дороге и по всем признакам в состоянии алкогольного опьянения, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



Фото с сайта sk.gov.by

— Пешеход вел себя достаточно агрессивно, изъяснялся нецензурной бранью, оскорбительно приставал к людям, — рассказала представитель пресс-службы УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. — Было принято решение доставить его в наркодиспансер для прохождения освидетельствования. Однако там задержанный отказался его проходить. Тогда его повезли в медвытрезвитель. Находясь в служебном автомобиле, гомельчанин начал наносить удары руками и ногами по панели транспортного средства, повредил при этом чип-ключ зажигания, рычаг переключения дворников, видеорегистратор, а также устройство громкой связи. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (Хулиганство).

Санкции статьи предусматривают наказание от общественных работ, денежного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Правоохранители, проверив личность буйного гражданина по милицейской базе данных, установили, что он 12 раз привлекался к административной ответственности и дважды был судим.