﻿ На трассе М5 нетрезвый пешеход, спровоцировавший ДТП, крушил оборудование в машине ГАИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На трассе М5 нетрезвый пешеход, спровоцировавший ДТП, крушил оборудование в машине ГАИ

24.02.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники Гомельской ГАИ за полночь были вызваны на место происшествия на трассе М5 Минск — Гомель. Выяснение обстоятельств ДТП показало, что его виновником стал пешеход, находившийся на дороге и по всем признакам в состоянии алкогольного опьянения, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото с сайта sk.gov.by

— Пешеход вел себя достаточно агрессивно, изъяснялся нецензурной бранью, оскорбительно приставал к людям, — рассказала представитель пресс-службы УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. — Было принято решение доставить его в наркодиспансер для прохождения освидетельствования. Однако там задержанный отказался его проходить. Тогда его повезли в медвытрезвитель. Находясь в служебном автомобиле, гомельчанин начал наносить удары руками и ногами по панели транспортного средства, повредил при этом чип-ключ зажигания, рычаг переключения дворников, видеорегистратор, а также устройство громкой связи. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (Хулиганство).

Санкции статьи предусматривают наказание от общественных работ, денежного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Правоохранители, проверив личность буйного гражданина по милицейской базе данных, установили, что он 12 раз привлекался к административной ответственности и дважды был судим.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Глеба: Сказать Саше заканчивать карьеру? У него ведь получается вытворять чудеса на поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика