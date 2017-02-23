Первая леди белорусского футбола Светлана Глеб — супруга Александра Глеба, лучшего игрока Беларуси последнего десятилетия — дала интервью Игорю Петрулевичу.



Фото: из личного архива Светланы Глеб

— Начну с актуального. Ваш муж уехал играть в Самару, вы с дочкой остались в Минске. Как же так? У большинства болельщиков не было сомнений, что Александр Глеб останется в Беларуси воспитывать ребенка.

— Поясню сначала, почему наша часть семьи осталась в Минске. Дочка пока слишком маленькая. Я бы не рискнула куда-то уезжать. Мы по-прежнему наблюдаемся у врачей, активно сдаем анализы. Если бы ей было хотя бы полгода, то можно было рассматривать вариант переезда.

Хотя я считаю, что отец должен находиться рядом, ребенку необходимо внимание обоих родителей. У нас же немного другая ситуация. Александр Глеб — это не просто футболист, а особенный игрок. Это легенда белорусского футбола. Сказать ему заканчивать карьеру и полностью посвятить себя семье у меня просто не повернется язык. Я уверена, он еще может приносить пользу футболу, у него ведь неплохо получается вытворять чудеса на поле. Как я могу в такой ситуации настаивать на своем семейном? Сразу сказала Саше, чтобы самостоятельно выбирал окончательный вариант, а я его во всем поддержу. Сама же являюсь ярой фанаткой Александра Глеба как футболиста. И мне тоже хочется видеть такого замечательного игрока в деле.

Почему сам Саша не остался в Беларуси? У него не было конкретного предложения. Это если говорить о БАТЭ. Возможно, он был бы и не против. Саша очень любит Беларусь, ему приятно находиться здесь с друзьями и близкими.

В итоге Саша подписал контракт с «Крыльями» на три месяца. Это не так долго. Плюс мы будем много общаться по интернету. В наше время это стало гораздо удобнее. Нас полностью устроил вариант Самары. Вдобавок это не так уж далеко. Там и Сергей Корниленко, и белорусский тренер Вадим Скрипченко, который тоже недавно стал отцом и полностью понимает семейные заботы Саши.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

— Теперь с самого начала. Ваша история знакомства.

— Не зря говорят, что лучшее случается неожиданно. Однажды общие друзья просто предложили нас познакомить друг с другом. Я согласилась попробовать, но до встречи в Минске оставалось еще две недели, поскольку Саша играл в Турции. Все это время мы знали о существовании друг друга, но не общались. Я с настороженностью относилась к интернет-переписке. Правда, тут наступил Сашин День рождения, и мне захотелось отправить ему поздравление. А он так быстро откликнулся и легко поддержал беседу, что мы начали постоянно быть на связи, обсуждая все мелочи жизни. Вот я иду на ужин, еду на тренировку и так далее. Это было очень легко и непринужденно. Мы не создавали какие-то идеальные образы, были самими собой.

На момент приезда Саши в Минск у нас уже была взаимная симпатия друг к другу. При встрече все только подтвердилось. Когда мы увиделись, он так и сказал: «Я посмотрел в твои глаза и утонул в них». У меня тоже сердце выпрыгивало из груди от эмоций. С той поры мы не расставались, всегда были вместе.

У нас много общих интересов. По характеру и восприятию жизни мы очень похожи. Он добрый и позитивный. Я такая же. Он меня быстро покорил своей харизмой, живостью и легкостью.

Вот пример. Раньше меня вообще не интересовал футбол, но об Александре Глебе слышала. И даже где-то лет 10 назад пересеклась с ним в аэропорту. Обратила тогда внимание, что он вел себя очень скромно, когда люди проявляли интерес.

— А вы не испугались значимости такого человека, когда познакомились с ним?

— Вот меня и поразило, что какой-то значимости в его поведении совсем не было заметно. Человек большой величины, но при этом очень скромный. Эта скромность и покорила меня. До сих пор восхищаюсь этими качествами. Саша как-то признался, что порой стесняется, когда ему оказывают излишнее внимание.

— Да ну, не верю. «Красавчик» отлично держится на публике.

— Ну, это он умеет. Сказался опыт выступления за границей плюс его прирожденные таланты.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

— Я всегда восхищался простотой рассказов, как Алекс Глеб одалживал галстук у Фреди Юнгберга и обсуждал рыбалку со Златаном Ибрагимовичем. А вы?

— Лично я впечатляюсь не именами в его историях, а тем, как Саша преподносит их. Он делает это очень интересно. Некоторые шутят, что если бы из Саши не получился бы футболист, он мог отлично себя проявить в стендапе. Саша — душа компании. Его всегда слушают, открыв рот. Неудивительно, что все его любят. Я с интересом слежу за статьями про мужа, опубликованными на вашем сайте. Также читаю комментарии к ним. Сам Саша это давно не делает. В свою очередь я поступаю разумно и зачитываю ему самые позитивные моменты. Показываю, как любит его большинство болельщиков. Он может отшутиться: «Да, я такой (смеется)». При этом Саша очень благодарный. Если его хвалить, то он отдаст в два раза больше. Мы верим, что в мире много хороших людей, и Саша играет для них. Он любит радовать болельщиков.

Вижу, как он уже соскучился по игре. Я как любящая женщина переживаю за его здоровье, но знаю, что Саша хочет играть. Верю, что если все будет хорошо, он будет показывать достойный футбол. Скорость, возможно, уже не та, но дриблинг по-прежнему на высоком уровне. Мяч прикрепляется к нему невидимыми нитками. Это супер. А еще пасы. Он же прямо в ножки отдает, даже если вокруг него несколько игроков. Наслаждаюсь.

Правда, при просмотре матчей всегда переживаю. Когда в Астане он получил травму лица, у меня сердце в пятки ушло. Это же так опасно. Тем более по телевизору было трудно понять, что там действительно произошло. Хорошо, что Саша сразу позвонил и сказал: «Все нормально».

— Звездная история, которая вас впечатлила больше всего?

— Их очень много. Он удивляет меня каждый день. Из последнего Саша очень интересно рассказывал о Дэвиде Бекхэме. В частности, как он воспитывает детей, как по-отцовски заботится о них. Мол, он очень популярен в светском мире, но при этом абсолютно семейный человек.

Саша никогда не рассказывает истории, чтобы сделать на этом себе имя. Если и говорит, то это какие-то шуточки. Вспоминает их просто для поддержания беседы. Популярности ему и так хватает. Сашу постоянно узнают. Что удивительно, в Турции еще больше, чем в Беларуси. В отеле, где мы как-то отдыхали, его фотография размещена среди почетных гостей.

— Давайте о Глебе-романтике. Как он вас завоевывал?

— Когда я его первый раз поздравила с Днем рождения, он ответил, что за такое сообщение надо не просто букетом отблагодарить, а целой клумбой. Уже на следующий день мне доставили красивейший букет цветов с запиской «собирал по всему городу».



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

В итоге в первый день каждого месяца он на протяжении года дарил мне цветы. И сейчас балует, и неважно, где находится. Вот и недавно на 14 февраля, когда был в Самаре, нашел ниточки знакомств, чтобы мне подарили цветы.

Вообще, сейчас наши отношения перешли на другой уровень. Мне достаточно проснуться утром и увидеть улыбку Саши. Важно его отношение ко мне, его поведение. Вижу, что я ценна для него. Это самое главное. Мы всегда на связи, даже если далеко друг от друга.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

А так постоянно проводим время вместе. Даже в его, казалось бы, мужской компании. Однажды взял меня на рыбалку. Отправились вдвоем. Не могу сказать, что полностью оценила это увлечение. Мне трудно было долго сидеть и ждать, когда начнет клевать. Правда, смотреть, как рыбачит сам Саша очень интересно. Он безумно увлечен этим занятием.

— Что изменилось в Александре Глебе после рождения дочки?

— По крайней мере, он стал ходить по магазинам :). Раньше эта задача была на мне. А теперь, когда Саша устает от ежеминутного внимания к дочке, предлагаю ему прокатиться в магазин, развеяться. Составляю списочек с фотографиями — он выполняет боевое задание (смеется).

— Справляется?

— Ага. Берет с запасом. Если надо взять одну соску, он на всякий случай покупает две. Например, разных цветов, чтобы не ошибиться и точно нам угодить.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

— Хватит о муже. Расскажите о себе.

— Наверное, это не так уж интересно.

— У вас же была жизнь до знакомства с Александром.

— Ой, у меня она разделилась на до и после. Честно, с той поры пошел какой-то новый отсчет, когда я каждый день просыпаюсь счастливая.

— Тогда хотя бы несколько фактов на уровне анкетных данных.

— В детстве занималась в музыкальной школе, была солисткой народного ансамбля танца «Ровесник». В 11-м классе стала моделью агентства Саши Варламова и приняла участие в двух конкурсах, в которых заняла призовые места. После школы поступила в БГЭУ на факультет международных отношений. Увлечений было много.

Вообще, после учебы в университете я постоянно работала. Прошла собеседование и первым местом трудоустройства была компания Velcom на должности администратора в одной из точек продаж. На тот момент это было очень престижно. В стране только зарождалась мобильная связь. У нас был очень серьезный отбор. Каждый год мы проходили аттестацию. Через пять лет сменила работу. Мне хотелось движения вперед.

В то время папа занимался производством косметической продукции. Несколько лет проработала менеджером у него. Только потом стала индивидуальным предпринимателем по продаже одежды. Моя сестра и сейчас этим занимается, а я после знакомства с Сашей приостановила эту деятельность. Возможно, позже вернусь к ней. Считаю, у меня должно быть свое дело. Но на первом месте семья. Для начала поднимем на ноги Сашеньку. Потом в планах еще расширить семью Глеб. А дальше видно будет.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

— По вашей истории нельзя сказать, что вы типичная жена футболиста.

— Возможно, если бы мы познакомились с Сашей, когда мне было 20 лет, то и я была бы другой. Это говорю в защиту девушек. Вообще, мне кажется, у людей сложился неверный стереотип о женах футболистов. Как минимум в белорусском футболе. Есть много чудесных девушек, которыми можно восхищаться и с которых можно брать пример.

— Вы действительно новый человек в белорусском футболе. Кто вас больше всего впечатлил в этой сфере?

— Здесь есть прекрасные люди. Я бы хотела отметить Аллу Капскую — супругу Анатолия Анатольевича. Это настолько мягкая, добрая, утонченная женщина… О ней никогда ничего не слышно. Возможно, такое поведение принято в их семье, но я не могу не сказать о ней теплых слов. Она большая умница. Мне кажется, своего мужа, великого человека, отчасти сделала она. Говорят, что мужчину определяет женщина, которая находится рядом. Мне кажется, это тот случай. Знаю, что Анатолий Антольевич — большой трудяга. Но и Алла постоянно поддерживает и двигает его вперед.

Я ей восхищаюсь. Мы не так часто общаемся, но когда поговорим, у меня вырастают крылья. Алла всегда рядом с нами. Она всегда находит правильные слова. Ее невозможно не любить. Она очень красивая и утонченная. Настоящая графиня.

Прекрасно помню, как она первая поздравила меня с рождением дочки. Анатолий Анатольевич позвонил Саше, Алла — мне.



Фото: Tribuna.com (из личного архива Светланы Глеб)

— В конце простое задание: опишите вашего мужа тремя словами.

— Добрый, скромный, позитивный. И четвертый пункт — отличное чувство юмора.

— Шутки не грубые?

— Знаете, если со стороны послушать наши разговоры, то может показаться, что да, грубо. На самом деле нет. Он меня может назвать «корытце», но это так мило звучит из его уст. Иногда может назвать «якорек». Такая веселая форма общения. Его особенность. Мне нравится. В этом смысле мы на одной волне.