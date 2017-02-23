Авария произошла утром 23 февраля между районным центром и деревней Субочи. Об этом сообщили в ГАИ Волковысского района.





По предварительной информации, 24-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе Субочи — Шиловичи — Семеново — Большая Берестовица со стороны Волковыска, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, поэтому не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В ДТП травмы получила 30-летняя пассажирка Mercedes. Женщину доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.



















— От более тяжких последствий водителя и пассажирку спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности, — отметили в ГАИ.