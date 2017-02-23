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В Волковысском районе Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся: водителя и пассажирку спасли ремни
Авария произошла утром 23 февраля между районным центром и деревней Субочи. Об этом
По предварительной информации, 24-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе Субочи — Шиловичи — Семеново — Большая Берестовица со стороны Волковыска, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, поэтому не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
В ДТП травмы получила 30-летняя пассажирка Mercedes. Женщину доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
— От более тяжких последствий водителя и пассажирку спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности, — отметили в ГАИ.
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Авария произошла утром 23 февраля между районным центром и деревней Субочи.
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