Потолстевших тигров сотрудники зоопарка пытаются тренировать при помощи дрона. Кошачьи показали свою заинтересованность летающим предметом, а один тигр смог даже поймать коптер из засады.

Амурские (уссурийские) тигры — редкий вид, занесенный в Красную книгу. В мире их осталось не так много, а в зоопарках содержатся порядка четырех сотен особей.