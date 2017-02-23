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Видеофакт: как худеют располневшие в зоопарке амурские тигры

24.02.2017 15:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Потолстевших тигров сотрудники зоопарка пытаются тренировать при помощи дрона. Кошачьи показали свою заинтересованность летающим предметом, а один тигр смог даже поймать коптер из засады.

Амурские (уссурийские) тигры — редкий вид, занесенный в Красную книгу. В мире их осталось не так много, а в зоопарках содержатся порядка четырех сотен особей.

 
 
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В начале февраля пользователи интернета по всему миру поражались тому, как сильно за зиму потолстели амурские тигры в городе Харбин. Теперь сотрудники зоопарка...

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