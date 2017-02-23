7 из 8 поединков 20-го тура чемпионата Беларуси по мини футболу состоятся в субботу, 26 февраля, а закроет игровую программу тура противостояние минской «Столицы» и гродненского «УВД-Динамо», которое состоится во вторник, 28 февраля.



Фото: МФК «Столица»

ВРЗ — «Борисов -900»

ВРЗ впервые за сезон впал в ощутимый кризис. Гомельчане сначала не сумели переиграть МАПИД (4:4), а затем и вовсе уступили «Дорожнику (1:3). «Борисов-900», конечно, в этом сезоне не показывает таких результатов как МАПИД и «Дорожник», но, зная о том, что Дмитрий Клочко на этот раз точно не «отгрузит» в их ворота очередной хет-трик, будет чувствовать себя гораздо увереннее, имея все шансы продлить неудачную серию недавнего лидера.

«Витэн» — БЧ

Обе команды ставят перед собой медальные задачи, оттого их матч будет чуть ли не центральным в туре. В таблице «железнодорожники» отстают от «энергетиков» на 9 баллов и имеют шансы сократить этот разрыв до шести очков.

«Гранит» — «Лидсельмаш»

Сложно представить, что может помешать действующим чемпионам уехать из Микашевичей с очередной победой. Хотя один козырь у «Гранита» все же есть. Это размеры знаменитой местной площадки, которые провоцируют приезжающих сюда команд играть открыто. Это позволяет «Граниту» иногда вырывать очки у довольно крепких дружин.

«Динамо-БНТУ» — «Аматар»

У динамовцев катастрофическое положение дел: два прошлых поединка «Динамо-БНТУ» проиграло с общим счетом 0:18. В соперниках на сей раз сосед по турнирной таблице и собрат по несчастьям — брестский «Аматар». Для него, как и для «студентов» предстоящий матч — прекрасная возможность разжиться долгожданной и редкой победой. Никто не собирается уступать, поэтому субботнее противостояние андергогов будет упорным.

«Охрана-Динамо» — «Дорожник»

«Дорожник» в прошлом туре уверенно переиграл ВРЗ (3:1) и теперь закреплять успех четвёртой команде чемпионата предстоит в номинально гостевом матче против «Охраны-Динамо». «Охранники» уже давно сложили оружие и не претендуют на плей-офф, располагаясь на 15-м месте, однако легкой прогулки у «Дорожника», скорее всего, не получится.

«Форте» — МАПИД

Минский МАПИД продолжает сражаться с «Витэном» за пятую позицию. И пока «энергетики» будут проводить сложный матч против БЧ (можно ждать осечки), минчане постараются добиться успеха в поединке с находящимся во второй половине турнирной таблице могилевским «Форте».

«Столица» — «УВД-Динамо»

«Столица» в прошлом туре впервые возглавила турнирную таблицу. «Айтишникам», наконец, удалось догнать ВРЗ и подвинуть гомельчан с первого места за счет одержанной над ними победы в первом круге. Теперь «столичникам» предстоит другая задача — укрепиться на вершине. Первый шаг к этому предстоит сделать в матче с «УВД-Динамо». Гродненская команда, кстати, единственная, которая смогла одолеть «Столицу» в первом круге (3:2). Так что, учитывая сложный игровой календарь минчан (3 матча на Кубке Еременко и дальняя дорога), шанс опять сотворить сенсацию у «милиционеров» есть.

ЦКК — «АК Южный»

«Аграрии» резво стартовали в первом круге, одно время даже приблизившись к экватору турнирной таблицы. Однако затем команда откатилась назад и теперь находится во второй восьмерке, опережая лишь ЦКК, «Аматар» и «Динамо-БНТУ». Тем не менее, в этом сезоне еще никто не проигрывал в Светлогорске, и вряд ли «южане» хотят стать первыми.

20-й тур

25 февраля (суббота)

«Охрана-Динамо» — «Дорожник» (Минск, с/к МАПИД, 13.00)

«Витэн» — БЧ (Орша, с/к Олимпиец, 14.00)

«Гранит» — «Лидсельмаш» (Микашевичи, ДК Гранит, 14.00)

«Динамо-БНТУ» — «Аматар» (Минск, с/к Политехник, 14.00)

«Форте» — МАПИД (Могилев, с/к Олимпиец, 14.30)

ВРЗ — «Борисов-900» (Гомель, с/к Локомотив, 15.00)

ЦКК — «АК Южный» (Светлогорск, с/з ДЮСШ № 2, 18.00)

28 февраля (вторник)

«Столица» — «УВД-Динамо» (Минск, ДС Уручье, 19.30).