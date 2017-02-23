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Бренд Беларуси: иностранцу, инвестору и турбизнесу

24.02.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пресс-центре Sputnik имидж Беларуси и превращение его в бренд обсудили эксперты. Об инвестиционной привлекательности и имидже как ее залоге, а также о том, что Беларусь может предложить туристу, в пресс-центре беседовали специалисты.

Руководитель комитета маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Анна Муха рассказала о планах министерства. Экономист Ярослав Романчук объяснил, как монетизировать бренд. Специалист по маркетингу Анатолий Акантинов вспомнил, как шла работа над брендом Беларуси в предыдущие годы.

Журналист, писатель, режиссер Олег Лукашевич рассказал, как вписать Беларусь в европейский контекст. О том, что нужно туристу, рассказал руководитель комитета экскурсионного и транспортного обслуживания Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Морозов. А иностранец Джейсон Джонс рассказал, что ему нравится в Беларуси и что усложняет жизнь здесь.

Полное видео пресс-конференции смотрите на видео.

 
 
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Эксперты в пресс-центре Sputnik обсудили, как создать бренд Беларуси, который одинаково приглянется и туристу, и инвестору, и, разумеется, Белорусам.

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