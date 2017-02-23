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В Беларуси могут вынести два смертных приговора за двойное убийство
Исполнителям двойного убийства на улице Алибегова в Минске грозит смертная казнь.
Прокурор Наталья Петровская считает доказанной вину обвиняемых в двойном заказном убийстве в Минске. Обвинение просит суд приговорить к смертной казни исполнителей: 44-летнего Александра Жильникова и 24-летнего Вячеслава Сухарко, а заказчика - Алину Шульганову приговорить к 15 годам лишения свободы.
Сегодня обвиняемые выступили с последним словом.
Бывшая активистка БРСМ "заказала" своего бывшего парня и его новую подругу, а двое минчан исполнили "приговор", нанеся жертвам более 150 ножевых ранений.
Жильников и Сухарко обвиняются в убийстве с особой жестокостью трех человек. Следствие считает, что за день до трагедии на улице Алибегова в Минске обвиняемые убили жителя Минского района. Следствие предъявило обвинения по ч. 2 ст. 139 (убийство трех лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере), ст. 378 (хищение личных документов) Уголовного кодекса.
Шульганова обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: организация причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приготовление к похищению человека.
"…я не желала смерти этим двум лицам. Я допускала, что могут быть причинены телесные повреждения", - подчеркнула Шульганова в последнем слове.
Жильников вину не признал, а Сухарко отсутствовал в зале суда, поскольку в самом начале процесса суд удалил его за нарушение порядка. Адвокат обвиняемого сказала, что он полностью признал вину, раскаялся, просит его расстрелять и хочет в камере покончить жизнь самоубийством.
Минский городской суд вынесет приговор 6 марта.
5 ноября 2016 года в Беларуси приведены в исполнение сразу
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Исполнителям двойного убийства на улице Алибегова в Минске грозит смертная казнь.
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