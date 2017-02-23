Днем 24 февраля один из бастующих против строительства возле Куропат лег под грузовик рабочих и приковал себя наручниками к бамперу. Об этом сообщает «Радыё Свабода».



Фото: «Радыё Свабода»

«Буду лежать, пока не сдохну», — передает издание слова активиста Сергея Пальчевского. Таким образом минчанин надеется остановить строительные работы на объекте.

Молодой человек попросту лежит в дождевике на резиновом коврике. От помощи он отказывается. По информации издания, у самих строителей этот поступок вызвал только улыбку.



Фото: «Радыё Свабода» Напомним, акция протеста на стройке по улице Мирошниченко в Минске продолжается уже несколько дней. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат, где расстреливали жертв сталинских репрессий. Потом охранную зону существенно урезали. Активисты уже несколько дней круглосуточно дежурят на месте. Между ними и строителями не раз происходили стычки. Ночью 23 февраля, по словам митингующих, на них напали неизвестные . 23 февраля в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра . Власти пообещали изучить обоснованность возведения объекта на этом месте и дать ответ через несколько дней. А пока компании «Белреконструкция» разрешено обустроить стройплощадку с целью обеспечения безопасности граждан: установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество. В тот же день вечером от 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционные активисты собрали импровизированный митинг . Там призывали писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а лидер «Молодого фронта» Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.