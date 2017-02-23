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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Россию 9-10 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что Эрдоган проведет официальные встречи в России 9-10 марта. Кроме встречи с Путиным, турецкий президент примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).



"Да. Такие переговоры планируются", — сказал Песков. По информации СМИ, стороны планируют обсудить двусторонние отношения, увеличение экономического и торгового сотрудничества, а также поставки в Турцию систем С-400. По данным пресс-службы Кремля, ранее главы двух государств по телефону обсудили актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному в марте заседанию в России ССВУ.

