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Путин и Эрдоган проведут переговоры в Москве
24.02.2017 15:17 — Разное | Ежедневник
фото: BaltNews.lt
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Россию 9-10 марта.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что Эрдоган проведет официальные встречи в России 9-10 марта. Кроме встречи с Путиным, турецкий президент примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Россию 9-10 марта.
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