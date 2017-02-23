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Впервые за девять лет проект "Народный Альбом" возвращается в Минск

24.02.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совместный музыкальный проект "Народный альбом" был впервые представлен в 1997 году. За прошедшие 20 лет и солисты повзрослели, и состав участников претерпел серьезные изменения. Но прежним осталось содержание проекта, и радость ожидания новой встречи с коллегами и зрителями.

Впервые за девять лет проект "Народный Альбом" возвращается в Минск
Елена Васильева / Sputnik
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Репетиции минского концерта обновленного "Народного Альбома" шли легко и радостно. Постоянные участники вспоминали слова и мизансцены, подшучивая друг над другом, а новые артисты прекрасно вжились в атмосферу.

Последний концерт "Народного Альбома" в Беларуси состоялся около десяти лет назад. В новой версии в проекте участвуют знаменитая джазовая группа Apple Tea, квартет "Акварели", группа Pafnuti's Dreams — но состав солистов остался прежним: Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Вероника Круглова, Кася Камоцкая, Александр Помидоров (Кривошеев).

 
 
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