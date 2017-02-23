



Неожиданные результаты показал опрос по поводу декрета о тунеядцах, размещенный на официальном ресурсе. Белорусы заявили, что готовы платить за тех, кто не работает.

На главной странице Национального правового интернет-портала размещен опрос по поводу «тунеядцев».

Вопрос сформулирован довольно длинно:

«Согласны ли Вы нести бремя финансирования государственных расходов за неработающих лиц, проживающих в республике и пользующихся наравне с налогоплательщиками бесплатным здравоохранением, дотируемыми тарифами на проезд в общественном транспорте, субсидируемыми жилищно-коммунальными услугами и иными социальными благами?»

Несмотря на манипулятивную формулировку вопроса, абсолютное большинство проголосовавших высказались в поддержку тех, против кого направлен декрет №3.

По состоянию на 15 часов 24 февраля 84,4% (1,5 тыс.человек) выбрали ответ «Да, согласен. Я могу себе это позволить, мне не жалко заплатить за других».

За ответ «Нет, не согласен. В финансировании государственных расходов должны участвовать все» проголосовали 9,1%. Еще 6,4% выбрали вариант «Я готов заплатить только за родных и близких мне людей».