Общеэкономическая политика Беларуси направлена на то, чтобы к концу 2020 года стоимость квадратного метра жилья для всех категорий граждан сравнялась со средней заработной платой. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который находится с рабочей поездкой в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА .

Андрей Кобяков ознакомился с работой ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», где ему доложили о мерах по снижению затрат и повышению эффективности строительства в регионе. Проведенная крупная модернизация предприятия, а также снижение затрат и издержек на производство позволили Гомельскому ДСК снизить себестоимость жилья, строящегося с господдержкой, до $ 260 в эквиваленте, на коммерческой основе — до $ 303. Это самая низкая стоимость квадратного метра жилья в стране.

«Подобный опыт является ориентиром для других строительных организаций Беларуси», — подчеркнул Андрей Кобяков.

По его словам, по итогам 2020 года планируется выйти на уровень кредитных ставок на жилье в 9−10% годовых. «Планируемое снижение процентных ставок по кредитам в совокупности со снижением стоимости 1 кв. м жилья обеспечат создание условий кредитования, схожих по финансовой нагрузке с условиями льготного кредита. Таким образом каждая среднестатистическая семья к концу пятилетки получит возможность построить стандартное жилье за те средства, которые зарабатывает», — отметил премьер.

Напомним, государство решило избавляться от льготного кредитования. Доступные кредиты для нуждающихся разбирают молниеносно. Например, кредит на жилье под 11,5% годовых разобрали за несколько часов . Стандартные кредиты на жилье (сейчас около 17,5% годовых) доступны только состоятельным гражданам.