|
Средняя зарплата в Беларуси в январе упала больше чем на 80 рублей
Средняя январская зарплата в Беларуси упала до рубля 720,7 рубля,
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила 370 долларов. В декабре она ровнялась 408 долларам.
В Минской области средняя получка в январе снизилась до 723,7 рубля (-79,8 рубля по сравнению с декабрем), в Могилевской — до 612,6 рубля (-53,4 рубля), в Брестской — до 608,7 рубля (-94,1 рубля), в Гомельской — до 646,1 рубля (-48 рублей), в Витебской области — до 611,5 рубля (-57,8 рубля), в Минске — до 1027,6 рубля (-124,2 рубля).
Зарплата рабочих и служащих в январе составила 721,1 рубля. В декабре она была на уровне 802 рублей.
Январская зарплата
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
Зарплата в 500 долларов — «не заоблачная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе средняя зарплата белорусов составила 720,7 рубля.
|
Архив (Разное)
Комментарии