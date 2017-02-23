Средняя январская зарплата в Беларуси упала до рубля 720,7 рубля, сообщает Белстат. Это на 80,9 рубля меньше, чем в декабре прошлого года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила 370 долларов. В декабре она ровнялась 408 долларам.

В Минской области средняя получка в январе снизилась до 723,7 рубля (-79,8 рубля по сравнению с декабрем), в Могилевской — до 612,6 рубля (-53,4 рубля), в Брестской — до 608,7 рубля (-94,1 рубля), в Гомельской — до 646,1 рубля (-48 рублей), в Витебской области — до 611,5 рубля (-57,8 рубля), в Минске — до 1027,6 рубля (-124,2 рубля).

Зарплата рабочих и служащих в январе составила 721,1 рубля. В декабре она была на уровне 802 рублей.

Январская зарплата привычно меньше декабрьской. В конце года работникам обычно выплачивают годовые премии, что влияет на статистику.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил , что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда. Последний раз такую зарплату белорусы получали в декабре 2014 года . Позже министр экономики Владимир Зиновский высказался , что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Зарплата в 500 долларов — «не заоблачная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель, заявил в конце января Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.