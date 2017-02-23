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В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

24.02.2017 16:34 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси будут декриминализировать экономические риски

фото: WallpapersCraft

Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного дела.

В Беларуси создается экспертная группа, которая выработает предложения по декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования. Данная мера содержится в распоряжении Премьер-министра РБ от 23 февраля 2017 г. № 58р.

Межведомственная экспертная группа изучит  правоприменительную практику привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности.  Также будет изучена практика признания делового риска обоснованным (в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния).

Госорганы до 15 марта 2017 года представят в Министерство экономики предложения по вопросам декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования. Минэкономики на основании представленных предложений должно сформировать план деятельности экспертной группы по выработке соответсвующих предложений . 

Группа будет рассматривать предложения госорганов и представителей адвокатуры по данной теме. Эксперты смогут запрашивать у государственных органов (организаций), представителей адвокатуры информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

В результате своей работы группа внесет до 1 августа 2017 года Беларусь предложения по вопросам декриминализации экономических рисков.

Координировать работу группы будет вице-премьер Василий Матюшевский.

 
 
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Экспертная группа в правительстве изучит, когда деловой риск является обоснованным и его последствия не должны становиться поводом для уголовного дела.

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